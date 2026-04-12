Papa uputio vaskršnje čestitke svim pravoslavcima

Papa Lav XIV uputio je vaskršnje čestitke svim pravoslavnim hrišćanima koji slave Vaskrs po julijanskom kalendaru.

- Danas mnoge istočne crkve slave Vaskrs po julijanskom kalendaru. U zajedništvu vjere u Vaskrslog Gospoda, upućujem svoje iskrene želje za mir svim ovim zajednicama - rekao je papa na kraju svog tradicionalnog nedjeljnog obraćanja na Trgu Svetog Petra.

Poglavar Rimokatoličke crkve rekao je da su u njegovim molitvama posebno oni koji su žrtve ratova.

Takođe je izrazio podršku narodu Libana "u ovim danima tuge, straha i nepokolebljive nade u Boga".

- Princip čovječnosti, upisan u savjest svake osobe i priznat u međunarodnom pravu, podrazumijeva moralnu obavezu zaštite civilnog stanovništva od užasnih posljedica rata. Pozivam strane u sukobu da proglase prekid vatre i hitno potraže mirno rješenje - dodao je papa.

Pravoslavni vjernici danas proslavljaju najveći hrišćanski praznik vaskrsenje Gospoda - Vaskrs.

(SRNA)