Papa uputio vaskršnje čestitke svim pravoslavcima

Papa Lav XIV uputio je vaskršnje čestitke svim pravoslavnim hrišćanima koji slave Vaskrs po julijanskom kalendaru.
- Danas mnoge istočne crkve slave Vaskrs po julijanskom kalendaru. U zajedništvu vjere u Vaskrslog Gospoda, upućujem svoje iskrene želje za mir svim ovim zajednicama - rekao je papa na kraju svog tradicionalnog nedjeljnog obraćanja na Trgu Svetog Petra.
Poglavar Rimokatoličke crkve rekao je da su u njegovim molitvama posebno oni koji su žrtve ratova.
Takođe je izrazio podršku narodu Libana "u ovim danima tuge, straha i nepokolebljive nade u Boga".
- Princip čovječnosti, upisan u savjest svake osobe i priznat u međunarodnom pravu, podrazumijeva moralnu obavezu zaštite civilnog stanovništva od užasnih posljedica rata. Pozivam strane u sukobu da proglase prekid vatre i hitno potraže mirno rješenje - dodao je papa.
Pravoslavni vjernici danas proslavljaju najveći hrišćanski praznik vaskrsenje Gospoda - Vaskrs.
(SRNA)
