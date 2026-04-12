Do 15 časova 66,01 odsto Mađara glasalo na parlamentarnim izborima

12.04.2026 16:16

Гласачи гласају на изборима у Мађарској.
Foto: Tanjug/AP/Denes Erdos

Na današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, do 15 časova glasalo je 66,01 odsto Mađara, saopštila je mađarska izborna komisija.

Komisija navodi da je izlaznost u Budimpešti do 15 časova bila 69,23 odsto.

Za novi saziv parlamenta u Mađarskoj je, prema prethodnom saopštenju komisije, do 13 časova glasalo 54,14 odsto birača, a izlaznost u Budimpešti do 13 časova bila je 56,77 odsto.

U prvih sat vremena glasanja, do 7 časova, zabilježena je izlaznost od 3,46 odsto, saopštila je prethodno mađarska izborna komisija.

Jutros u 6 časova otvoreno je 10.047 biračkih mjesta u Mađarskoj, a pravo glasa do večeras do 19 časova ima oko 7,5 miliona birača u zemlji i više od 500 hiljada u inostranstvu, prenijeli su danas mađarski mediji.

Objavljivanje preliminarnih rezultata počeće ubrzo nakon zatvaranja biračkih mjesta, a očekuje se da će do 23 časa večeras biti obrađeno 92 do 95 odsto glasova.

Mađarski premijer Viktor Orban izrazio je zadovoljstvo izlaznošću i naveo da je "mnogo ljudi glasalo".

- To znači jedno: ako želimo da zaštitimo bezbjednost Mađarske, nijedan patriota ne smije da ostane kod kuće. Samo Fides! Gore, do pobjede! - poručio je Orban na svom Fejsbuk profilu.

U kasnijoj objavi Orban je naveo da su "mir i bezbjednost Mađarske" u pitanju i da odluke donijete danas ne mogu kasnije biti poništene.

-Mir i bezbjednost Mađarske mogu da zavise od jednog glasa danas. Ovo je odluka koja ne može biti poništena sutra. Danas moramo da branimo Mađarsku! Danas nijedan patriota ne može da ostane kod kuće! Samo Fides! Gore, u pobjedu! - poručio je mađarski premijer.

U Mađarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača, a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

Prema anketama javnog mnjenja, glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i proevropska stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar.

Na izborima, koji se održavaju u 106 izbornih jedinica, biće izabrano 199 poslanika Narodne skupštine Mađarske.

Rok za objavljivanje rezultata izbora je 18. april, dok konačni rezultati treba da budu objavljeni do 4. maja.

Za stranke, cenzus za ulazak u parlament je osvajanje pet odsto glasova.

Mađarskog premijera bira parlament prostom većinom glasova, a mađarski predsjednik podnosi prijedlog za mandatara nove vlade, koji je obično kandidat stranke koja je pobijedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji.

Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsjednik podnosi novi prijedlog u roku od 15 dana, a ako parlament ponovo ne izabere novog mandatara, predsjednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore.

Ovi parlamentarni izbori su deseti od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine.

