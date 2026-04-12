Tramp bijesan zbog neuspjeha, najavio potez koji će pogoditi cijeli svijet

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oglasio se na mreži Trut Sošal nakon neuspjeha pregovora s Iranom i najavio potez koji će pogoditi cijeli svijet.

"Dakle, eto ga, sastanak je prošao dobro, većina tačaka je dogovorena, ali jedina tačka koja je zaista bila važna, NUKLEARNA, nije. Odmah nakon toga, američka mornarica, najbolja na svijetu, započećće proces BLOKADE svih brodova koji pokušavaju da uđu ili napuste Ormuski moreuz. U nekom trenutku, doći ćemo do principa 'SVIMA JE DOZVOLjEN ULAZ, SVIMA JE DOZVOLjEN IZLAZ', ali Iran nije dozvolio da se to desi samo rekavši: 'Možda postoji mina negdje', za koju niko ne zna osim njih. OVO JE SVJETSKA UCJENA i lideri zemalja, posebno Sjedinjenih Američkih Država, nikada neće biti ucijenjeni", naveo je Tramp.

Naređenje mornarici

On je istakao da je naložio mornarici da pronađe i presretne svako plovilo u međunarodnim vodama koje je platilo taksu Iranu.

"Niko ko plaća nezakonitu taksu neće imati bezbjedan prolaz na otvorenom moru. Takođe ćemo početi da uništavamo mine koje su Iranci postavili u moreuzu. Svaki Iranac koji puca na nas ili na mirne brodove biće SRAVNjEN SA ZEMLjOM! Iran zna, bolje nego iko, kako da OKONČA ovu situaciju koja je već razorila njihovu zemlju. Njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, njihova protivvazdušna odbrana i radar su beskorisni, Hamnei i većina njihovih vođa su mrtvi, sve zbog njihovih nuklearnih ambicija. Blokada će uskoro početi. Druge zemlje će biti uključene u ovu blokadu. Iranu neće biti dozvoljeno da profitira od ovog ilegalnog čina UCJENE. Žele novac i, što je još važnije, žele nuklearno oružje. Pored toga, i u odgovarajućem trenutku, mi smo potpuno 'NAPUNjENI', i naša vojska će dokrajčiti ono malo što je ostalo od Irana!", naveo je Tramp.

Predsjednik SAD je potom naveo da je Iran "obećao da će otvoriti Ormuški moreuz, i svjesno to nije učinio".

"To je izazvalo zabrinutost, poremećaje i bol kod mnogih ljudi i država širom svijeta. Kažu da su postavili mine u vodi, iako su im čitava mornarica i većina njihovih 'polagača mina' potpuno uništeni. Možda su to zaista uradili, ali koji bi vlasnik broda želio da rizikuje? Postoji veliko nepoštenje i trajna šteta po ugled Irana i onoga što je ostalo od njihovih 'lidera', ali mi smo sada iznad svega toga", rekao je Tramp.

"Krše svaki mogući zakon"

On je rekao da je Iran "kao što je obećao" trebalo odmah da započne proces otvaranja ovog međunarodnog plovnog puta i to brzo.

"Oni krše svaki mogući zakon. Potpredsjednik Džej Di Vens, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner su me u potpunosti informisali o sastanku koji je održan u Islamabadu, uz ljubazno i veoma sposobno vođstvo feldmaršala Asim Munir i premijera Šehbaza Šarifa iz Pakistana. Oni su izuzetni ljudi i stalno mi zahvaljuju što sam spasao 30 do 50 miliona života u onome što bi bio strašan rat sa Indijom. Uvijek cijenim kada to čujem - količina humanosti o kojoj se govori je neshvatljiva", naveo je Tramp.

On je rekao da je sastanak sa Iranom "počeo rano ujutru i trajao je tokom cijele noći - skoro 20 sati".

"Mogao bih da ulazim u velike detalje i govorim o mnogo toga što je postignuto, ali postoji samo jedna stvar koja je važna — IRAN NIJE SPREMAN DA ODUSTANE OD SVOJIH NUKLEARNIH AMBICIJA! Na mnogo načina, tačke o kojima je postignut dogovor bolje su od nastavka naših vojnih operacija do kraja, ali sve to nije važno u poređenju sa time da se nuklearna moć nađe u rukama tako nestabilnih, teških i nepredvidivih ljudi. Moja tri predstavnika su, kako je vrijeme prolazilo, postali, ne iznenađuje, veoma prijateljski i puni poštovanja prema iranskim predstavnicima, Mohamad-Bager Galibafu, Abasu Arakčiju i Aliju Bageriju, ali to nije važno jer su bili vrlo nepopustljivi po pitanju jedine najvažnije teme i, kao što sam oduvijek govorio, od samog početka i pre mnogo godina, IRAN NIKADA NEĆE IMATI NUKLEARNO ORUŽJE!", rekao je Tramp.