Ko je Amanda Ungaro koja prijeti Melaniji i naziva je kuč*om

Amanda Ungaro, bivša manekenka iz Brazila, zaprijetila da će uništiti život Melanije Tramp u nizu žestokih objava na Iksu, samo nekoliko sati prije nego što se Melanija u četvrtak odrekla svih veza sa Džefrijem Epstajnom.

"Nemam više šta da izgubim u životu", objavila je Ungaro rano u četvrtak na Iksu.

"Srušiću cijeli sistem – budi oprezna sa mnom, ku***", napisala je i dodala:

"Srušiću tvoj korumpirani sistem, čak i ako je to posljednje što ću učiniti u životu. Ići ću do kraja – ne bojim se. Možda bi se ti trebala bojati onoga što ja znam... ko si ti i ko je tvoj muž".

U drugom odgovoru na arhiviranu objavu sa Melanijinog bivšeg naloga, Ungaro se zaklinje da će preduzeti pravne mjere protiv Melanije i njenog, kako ga naziva, "pedofilskog supruga", uz tvrdnju da ima dugogodišnje veze sa bivšom manekenkom.

Šta je rekla Melanija?

Podsjetimo, samo dan ranije Melanija Tramp je negirala bilo kakvu umiješanost u Epstajnov skandal.

"Laži koje me povezuju sa sramotnim Džefrijem Epstajnom moraju danas prestati. Nisam Epstajnova žrtva", rekla je Melanija, dodajući da je Epstajn nije upoznao sa Donaldom Trampom, prenosi "Ekspres".

"Svog muža sam slučajno upoznala na zabavi u Njujorku 1998. godine. Taj prvi susret sa mojim mužem detaljno je dokumentovan u mojoj knjizi 'Melania'. Prvi put sam se susrela sa Epstajnom 2000. godine na događaju kojem smo Donald i ja prisustvovali zajedno. U to vrijeme nikada nisam upoznala Epstajna i nisam imala pojma o njegovim kriminalnim poduhvatima", nastavila je.

Tvrdila je i da nikada nije imala saznanja o njegovim zlostavljanjima.

"Nikada nisam bila uključena, nisam učestvovala, nisam bila na njegovom avionu niti posjetila njegovo privatno ostrvo. Nikada nisam pravno optužena niti osuđena za bilo šta povezano s njegovim zločinima...", rekla je prva dama Amerike.

Time je, međutim, ponovo skrenula pažnju javnosti na Epstajnove dosijee.

Ko je Amanda Ungaro?

Inače, manekenka koja prijeti da će je razotkriti putovala je kao mlada djevojka "Lolita Ekspresom", privatnim Epstajnovim avionom u kojem je podvodio djevojke moćnicima i sam ih iskorišćavao.

Zampoli i Amanda Ungaro

"Poznajem te 20 godina. Znala si da sam pritvorena u ICE-u. Bila si prisutna u mom životu – svake godine na rođendanima mog sina, čak si vodila agente Tajne službe i bila prva koja mu je čestitala, još 2016. Nešto očigledno nije bilo u redu, ali ja nisam dio nikakve zle misije koja uključuje djecu. Pa šta si učinila, Melanija? Pokušala si me umiješati, ali nisi uspjela – jer imam karakter", rekla je Ungaro Melaniji.

Ungaro je, inače, deportovana u Brazil nakon hapšenja zbog optužbi za prevaru prošle godine. Zampoli (56), Trampov posebni izaslanik za globalna partnerstva, prošlog juna kontaktirao je visokog zvaničnika Službe za imigraciju i carine (ICE) kako bi mu prenio da je njegova bivša A. Ungaro ilegalno u zemlji, izvijestio je prošlog mjeseca "Njujork Tajms".

Ungaro je kasnije deportovana, što bi se možda dogodilo i bez Zampolijeve umiješanosti, ali taj slučaj je naglasio koliko će daleko zvaničnici savezne vlade ići da izravnaju račune tokom druge Trampove administracije, pisao je pomenuti medij.

Zvaničnici Ministarstva unutrašnje bezbjednosti (DHS) rekli su da je pritvorena i na kraju deportovana zbog istekle vize i optužbi za prevaru. Zampoli i Donald Tramp – zaštitni znakovi njujorškog noćnog života tokom 1990-ih – više puta su se prisjećali kako ga je agentkinja za modele upoznala sa Melanijom Knaus u Kit Ket Klubu 1998. nakon što ju je regrutovala iz Slovenije.

Zampoli je takođe jednom razgovarao o kupovini modne agencije sa Epstajnom, a njegovo ime se nekoliko puta pojavljuje u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa, a koji se odnose na osuđenog seksualnog prestupnika, izvijestio je "Tajms".

No Zampoli je insistirao da nije imao blizak odnos sa Epstajnom i da se pojavljuje u milionima dokumenata znatno rjeđe od drugih istaknutih osoba.

"Barem sam bio uključen, jer ako nisi na listi, gubitnik si, zar ne", rekao je za "Tajms" u nedavnom intervjuu.

Prisjetio se susreta Melanije i Trampa

Zampoli se takođe prisjetio sudbonosnog susreta Melanije i Donalda tokom intervjua u petak, nakon Melanijinog nastupa u Bijeloj kući, ponovivši da ih je on, a ne Epstajn, upoznao.

"Spreman sam da svedočim pred Kongresom ako me pitaju", rekao je Zampoli za "Skaj Njuz" kada su ga pitali kako su se Donald i Melanija upoznali.

"I reći istinu – jer ovo je potpuna besmislica".

Ungaro je, u međuvremenu, za "Tajms" izjavila da je bila 17-godišnja manekenka kada je stigla u Njujork 2002. godine nakon što je letjela Epstajnovim avionom iz Pariza sa svojim francuskim agentom. Nikada više nije vidjela Epstajna, ali je kasnije te godine upoznala Zampolija i započela s njim romantičnu vezu dugu dvije decenije, počevši od svoje 19. godine, rekla je za "Tajms".

Godine 2023, nakon što je Zampoli dospio na naslovnice zbog eksplicitnih tekstualnih poruka koje je navodno poslao seksualnoj radnici, A. Ungaro je prekinula vezu, preselila se na Floridu i udala se za ljekara iz Brazila.