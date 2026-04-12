Azizi: Brodovi će plaćati prolaz kroz Ormuski moreuz

Svaki brod koji želi da prođe kroz Ormuski moreuz moraće da plati taksu, rekao je šef Komisije za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi.

- Vlada mora da uspostavi sistem upravljanja i kontrole za Ormuski moreuz i Persijski zaliv. Svaki brod koji želi da uđe na osnovu nacionalnih interesa Irana mora tada da plati prolaz - rekao je Azizi za "RT".

Republika Srpska Cvijanović: Neka vam je srećan i blagosloven najveći hrišćanski praznik

Govoreći o jučerašnjim razgovorima američke i iranske delegacije u Islamabadu, Azizi je istakao da je SAD potrebniji mirovni sporazum nego Iranu. On je napomenuo da Iran ne vjeruje SAD.

Predstavnici Irana i SAD razgovarali su juče u Islamabadu nakon što je američki predsjednik Donald Tramp objavio sporazum sa Teheranom o dvosedmičnom prekidu vatre.

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens, glavni američki pregovarač, objavio je danas da Iran i SAD nisu uspjeli da postignu dogovor tokom dugotrajnih pregovora.

Scena Tuga u domu Darka Lazića: ''Djeca još uvijek ne mogu da shvate šta se desilo''

"Blumberg" je izvjestio danas, pozivajući se na službe za praćenje brodova, da su se dva velika naftna tankera - "Agios Fanurios 1", koji je išao ka Iraku, i "Šalamar", koji je plovio pod pakistanskom zastavom i koji je išao ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima - okrenuli nakon što je objavljen prekid mirovnih pregovora.

Treći brod, "Mombasa B" klase "Aframaks", nastavio je plovidbu.

(SRNA)