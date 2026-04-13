Danas je Svijetli ponedjeljak: Djevojke treba politi vodom, evo i zbog čega

13.04.2026 07:01

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obeležavaju Vaskršni ponedjeljak, drugi dan Vaskrsa. Ovaj praznik u narodu je nazvan Svetli ponedjeljak.

Vaskršnji ponedjeljak prvi je dan trapave sedmice, tokom koje se ne posti.

Vaskrs se slavi tri dana, tako da su Vaskršnji ponedjeljak i Vaskršnji utorak, kao i Vaskrs upisani crvenim slovom u pravoslavnom kalendaru.

Polivanje djevojaka vodom

U mnogim dijelovima Srbije, pretežno u vojvođanskim selima, postoji interesantan običaj polivanja djevojaka vodom.

Naime, mladi momci obilaze fijakerima ili karucama djevojke u selu i sa sobom vode tamburaše ili sami sviraju. Oni tom prilikom nose kantice sa vodom i simbolično polivaju djevojke vodom, kako bi isprali djevojačke grijehe.

Ovaj običaj podseća na Isusa koju je svojim apostolima oprao noge.

Nekada se smatralo da, što više neki momak polije devojku, veća je šansa da će je do narednog Vaskrsa zaprositi.

"Hristos vaskrse" govori se 40 dana

Narednih 40 dana, sve do Spasovdana, nastavlja se sa uobičajenim pozdravom "Hristos vaskrse".

Na Vaskrsni ponedjeljak se nastavljaju gozbe i veselja i ugošćavaju rođaci, kumovi, komšije i prijatelji, a u mnogim mjestima se organizuju i litije, uključujući i manastir Hilandar.

Ovaj dan namijenjen je radosti i veselju, a sutrašni, Vaskršnji utorak, smatra se jedinim dobrim utorkom u godini, prenosi Informer.

