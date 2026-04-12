Oglasio se Orban: Zvanično čestitao pobjedniku izbora

ATV
12.04.2026 21:45

28
Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу
Foto: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek

Lidera Fidesa Viktor Orban je, obraćajući se okupljenima u izbornom štabu, rekao da su rezultati bili veoma bolni, ali da je jasno da nisu dobili povjerenje da vode vladu i čestitao je pobjedniku, Peteru Mađaru i njegovoj stranci Tisa.

Orban se zahvalio biračima i onima koji su glasali za Fides-KDNP, kao i onima koji su glasali u inostranstvu. Kako je rekao, još se ne zna šta tačno znači ovaj rezultat izbora, ali je izjavio da će nastaviti svoj rad iz opozicije i da neće izneveriti svoje birače i Mađare.

"Nećemo odustati. Nikada, nikada, nikada, nikada nećemo odustati!", izjavio je Orban, na šta je publika aplaudirala.

"Bog je iznad svih nas, Mađarska iznad svih", zaključio je sada već odlazeći premijer svoj govor.

Komentari (28)
Oglasio se Orban: Zvanično čestitao pobjedniku izbora

Mađar tvrdi da mu je Orban čestitao pobjedu

Pokrenuti pravni koraci zbog izbornih manipulacija u Mađarskoj

Nije Iran: Jedna zemlja zaprijetila Americi

