Vaskrs u Bakincima obilježen uz pjesmu, igru i trku jaja

Pjesma, igra i zajedništvo obilježili su vaskršnje okupljanje u Bakinicima. Program je počeo bogosluženjem, a nastavljen je nastupom folklorne sekcije i takmičenjima za najmlađe.

Biralo se najljepše išarano jaje, odmjeravale su se snage u tucijadi, a veliku pažnju privukla je i trka u nošenju vaskršnjih jaja.

"Prije svega nas okupi, što je najvažnije uvijek u sreći, u zdravlju, poslije molitve, poslije pričesta i posta dolazi jedan ovako predivan dan",

"Jako mi znači zato što je jako lijepo doći tu i igrati i predstavljati naš KUD i tradiciju",

"Mnogo nam znači da se ovdje okupljamo, da se družimo, lijepo je vidjeti ovako kad se svi skupimo",

"Manifestacija kao manifestacija nam mnogo znači zbog okupljanja omladine i naroda na jednom mjestu, da se upoznamo, da ta naša tradicija ostane i dalje, da narod ne zaboravi našu tradiciju i običaje", govore okupljeni za ATV.

Najmlađi su kroz igru i druženje imali priliku da se upoznaju sa običajima koji se prenose generacijama, dok su stariji s pažnjom i ponosom pratili kako se ti isti običaji nastavljaju.

Dodijeljene su i nagrade, koje su dodatno obradovale djecu i dale simboličan podsticaj da se tradicija njeguje i u godinama koje dolaze.

"Pet godina već je kako obilježavamo Vaskrs ovdje ispred našeg hrama. Prezadovoljni su svi, svi zovu, pitaju šta treba, pomažu. Ovo sve je zbir našeg sela, možda sam ja tu logistički najviše aktivan, ali svi pomognu i ovom prilikom se svima stvarno zahvaljujem, našem stanovništvu. Sam čovjek ne može ništa, a kad se svi skupimo onda možemo stvarno dosta toga da uradimo", kaže Goran Kovačević, organizator.

Poseban značaj obilježavanju praznika u ovom mjestu daje i velika posjećenost bogosluženjima i crkvi.

"Bakinci su inače specifični, originalni po svojoj organizaciji, ljudi koji zaista posjećuju crkvu, mnogo se trude da očuvaju ono nešto što je izvorno, što nema ja mislim niko ovdje oko nas. I zaista, Božić, Badnji dan, Vaskrs svaki put obilježe onako na jedan svoj specifičan, poseban način, a baš originalno za njih", rekao je Velibor Kragić, sveštenik.

Ovakva okupljanja podsjećaju da tradicija živi onda kada se dijeli i kada se oko nje okupe ljudi dobre volje. Uz malo truda, osmijehe i želju da se njeguje ono što nas povezuje, i malo okupljanje može postati poseban događaj.

Upravo zbog toga, ovo je dokaz da mali broj ljudi, kada djeluje složno i s ljubavlju prema svom mjestu, može učiniti mnogo – sačuvati tradiciju, prenijeti je na mlađe generacije i učiniti da selo i dalje živi kroz svoje običaje.