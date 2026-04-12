Fond PIO detaljno objasnio ono što zanima buduće penzionere

12.04.2026 18:46

Фонд ПИО детаљно објаснио оно што занима будуће пензионере
Fond PIO Republike Srpske detaljno je objasnio ko i na koji način ima pravo da ostvari starosnu penziju, te kada je potrebno podnijeti zahtjev.

Na svom Fejsbuk nalogu Fond je ponovio da pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Policija rs

Hronika

Ima više povrijeđenih: Detalji teškog udesa u Srpskoj

"Osiguranik koji nema 65 godina života, pravo na starosnu penziju ima kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža", naglasili su iz Fonda PIO.

Kako se računa staž ženama

Fond je objasnio i da žena osiguranik ima, takoreći, povlastice na osnovu rođene djece.

"Za svako rođeno dijete, ženi osiguraniku se umanjuje jedna godina staža osiguranja propisana uslovima za ostvarivanje prava", objašnjavaju u ovom fondu.

змија

Savjeti

Zmije od ovoga bježe, a nakon Vaskrsa ga ima u izobilju

Objasnili su da žena koja nema navršenih 65 godina života, pravo na starosnu penziju ima kada navrši 58 godina života i 35 godina staža osiguranja.

Kada je potrebno početi proceduru

Ono što je možda i najbitnije osiguranicima koji su na pragu penzije jeste objašnjenje Fonda kada bi trebalo da započnu proceduru.

Fond navodi da za ostvarenje starosne penzije budući penzioner treba da se jave najmanje godinu dana unaprijed.

Избори у Мађарској

Svijet

Neviđena izlaznost na izborima u Mađarskoj do 17 sati

"Da se pregleda dokumentacija i vidi da li trebaju potvrde staža. Za odlazak u starosnu penziju od dokumentacije je potreban rodni list, ovjerena kopija radne knjižice, tekući račun. Rodni list ne može da bude stariji od 2012, jer od tada važe trajni rodni listovi", kažu u Fondu.

Zahtjev se predaje prema mjestu prebivališta, mjestu poslednjeg osiguranja u najbližu poslovnicu Fonda, poštom ili posredstvom drugog nosioca osiguranja.

Više iz rubrike

Овакав призор на граничном прелазу Градишка сигурно не памтите

Društvo

Ovakav prizor na graničnom prelazu Gradiška sigurno ne pamtite

3 h

0
Гужва на граничном прелазу Градина на излазу из БиХ.

Društvo

Na ovim graničnim prelazima su najduža zadržavanja

3 h

0
Крвава киша се креће ка нама, познато када ће бити овдје

Društvo

Krvava kiša se kreće ka nama, poznato kada će biti ovdje

4 h

0
Васкршњи зец са плавом машном и јајима око њега стоји у трави.

Društvo

Sveštenik iznio surov stav po pitanju vaskršnjeg zeca: Kako je zalutao u hrišćanstvo?

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Igokea ipak bez Titule Lige šampiona, Ritas prejak

20

55

Guljas: Fides će imati većinu

20

47

Mađarska izbori uživo: Loše vijesti za Orbana na početku brojanja

20

25

Prvi zvanični rezultati u Mađarskoj: Orban ili Mađar

20

16

Domaćine u Srpskoj za Vaskrs cijene mesa pukle u glavu

