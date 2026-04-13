Spremite kišobrane: Stiže nagla promjena vremena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo i uglavnom sunčano, ali meteorolozi za popodne najavljuju promjenu vremena koja kreće sa zapada.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana će biti suvo, dok je vrlo slaba kiša moguća samo ponegdje na zapadu. Međutim, već tokom noći padavine će početi da jačaju, prvenstveno na jugu i zapadu zemlje.

Duvaće slab do umjeren istočni vjetar, dok će na jugu i zapadu jugo povremeno biti jak. Maksimalna dnevna temperatura vazduha kretaće se od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih.

U najvećem gradu Srpske danas toplo i pretežno oblačno. Popodne i uveče biće vjetrovito, dok se tokom noći očekuje kiša. Maksimalna temperatura oko 21 stepen.

Najhladnije jutro zabilježeno je na Sokocu i u Kalinoviku (5 stepeni), dok je u Trebinju izmjereno najtoplijih 14 stepeni. U Banjaluci, Bijeljini i Doboju izmjereno je između 8 i 9 stepeni Celzijusovih.