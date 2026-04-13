Nemanja gradski život zamijenio biznisom na selu: Ovo je njegova tajna uspjeha

Mladi Nemanja Gavrilović ima samo 26 godina i već je ozbiljan proizvođač jaja, iako je prije samo godinu i po dana imao potpuno drugačija interesovanja.

Naime, za nešto više od godinu dana i bez prevelikog znanja, ali zahvaljujući interesovanju, Nemanja je na svom imanju u Stublinama započeo proizvodnju domaćih jaja iz slobodnog uzgoja. Ali kada je odlučio da se tome ozbiljno posveti, prepreke ka uspjehu više nijesu postojale.

"Ideja je došla prije godinu i dva-tri mjeseca, spontano kroz razgovor", kaže Nemanja za obrenovački RTV Mag i dodaje da je čuo da postoji velika potražnja za domaćim jajima i, prije svega, za hranom sa sela.

Kako kaže, posao je krenuo sa manjom količinom i ubrzo su vidjeli da posao lijepo ide.

"Trudimo se da pružimo kvalitet. Blizu smo samog vrha i najboljeg mogućeg kvaliteta. Testiramo svoja jaja", kaže Nemanja, koji je zadovoljan postignutim rezultatima u tako kratkom vremenskom periodu. Ističe da je u ovom procesu hrana najvažnija i da je prilagođena kokama.

"Koke su slobodne 24 sata, radimo slobodan uzgoj. Imaju pristup svježoj vodi 24 sata, svaki dan im je dostupno 800 litara. Imaju svježu detelinu, kupus, lubenicu kada je sezona. Prošle godine smo potrošili tonu i 800 kilograma lubenice. Imamo zelenu salatu, dodatno, kukuruz i sojinu sačmu uz njihovu svakodnevnu ishranu", kaže Nemanja.

Objašnjava da koke dobijaju zelenilo i kukuruz u jednom obroku, a u drugom gotovu smjesu koja se bazira na suncokretovoj sačmi, pšenici i kukuruzu, monokalcijum fosfatu, krečnjaku i vitaminskim dodacima.

Nemanja na svom imanju trenutno gaji oko 500 koka nosilja.

"Koke su veoma produktivne i izdržljive. Imamo oko 450 do 460 jaja dnevno. Ovo varira od njihovog stresa da li su se desile padavine, jači vjetar ili je prošla neka životinja. Tog dana može da bude i do 30 jaja manje", kaže on.

To znači da Nemanja ima kapacitete da proizvede više od 12.000 jaja mjesečno. O kokama isključivo brine on sam. U ograđeni prostor u kojem se nalaze samo on ulazi kako životinje ne bi doživjele stres.

"Jeste naporno, jeste veliko odricanje. Potrebno je vrijeme i kontinuitet da bi koka navikla na vas", priča Nemanja.

Jaja koka koje žive na ovom gazdinstvu imaju žumanca jarko narandžaste boje, bez ikakvog mirisa, ne pucaju, a ljusku je teško razbiti.

"To je pravo domaće jaje", potvrđuje Nemanja, čije koke nose i jaja kapitalce od 125 grama, što daleko prevazilazi standardne veličine jajeta.

Nemanja ima plan da nastavi da razvija svoje gazdinstvo i posao, te da sljedeće godine ostvari proizvodnju od 250.000 do 280.000 jaja na godišnjem nivou. Za mjesec dana mu stiže još 700 mladih koka, a posao se širi na parcelu od 4.000 kvadratnih metara, prenosi Telegraf.