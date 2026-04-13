Logo
Large banner

Provjerite da li ste u top tri najomraženija horoskopska znaka

Autor:

13.04.2026 11:00

Komentari:

Foto: Unsplash

Svaki horoskopski znak ima svoje "teške" strane, ali kod nekih je jedna osobina posebno izražena.

Nije uvijek očigledna na prvi pogled, ali se brzo primijeti u odnosima. Razmaženost. Ne ona d‌ječija i bezazlena, već ona koja podrazumijeva očekivanje da stvari idu kako oni žele, da pažnja ne izostane i da se potrebe stavljaju ispred svega. Postoje tri znaka kod kojih je to posebno izraženo.

Lav

Lav je znak koji ne krije koliko mu znači pažnja. On ne traži centar, on podrazumijeva da je već u njemu. Samopouzdanje koje nosi često prelazi u očekivanje da se svijet prilagodi njegovom ritmu. Kada toga nema, dolazi nezadovoljstvo koje se teško ignoriše. Njegova potreba za luksuzom, komplimentima i priznanjem lako sklizne u razmaženost, jer ne vidi razlog zašto bi se zadovoljio manjim.

Vaga

Na prvi pogled, Vaga d‌jeluje kao znak koji teži harmoniji i miru. I to jeste tačno, ali postoji druga strana. Ta harmonija mora da izgleda onako kako ona želi. Vage imaju izražen osjećaj za lijepo, ali i za tretman koji smatraju da zaslužuju. To često znači da očekuju pažnju, razumijevanje i prilagođavanje, ali ne uvijek istom mjerom uzvraćaju. Kada stvari nisu "po njihovom ukusu", lako ulaze u nezadovoljstvo koje d‌jeluje suptilno, ali traje.

Ribe

Ribe su emotivne, intuitivne i često veoma posvećene drugima. Upravo tu nastaje problem. Naviknu se na ulogu u kojoj su povezane, bliske i zaštićene, i vremenom počnu da očekuju da se ista pažnja vraća bez pitanja. Njihova potreba za emocionalnom sigurnošću može da pređe u zavisnost od tuđe pažnje. Kada je nema, osjećaju se zapostavljeno, čak i kada realno nisu. To je trenutak kada razmaženost izlazi na površinu.

Na kraju, razmaženost nije nužno loša osobina ako se drži pod kontrolom. Problem nastaje kada očekivanja postanu pravilo, a drugi ljudi počnu da se prilagođavaju umjesto da učestvuju ravnopravno. I tada se jasno vidi ko samo voli pažnju, a ko bez nje ne funkcioniše.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner