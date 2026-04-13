Sutra kiša, ponegd‌je pljuskovi sa grmljavinom

13.04.2026 15:21

Сутра киша, понегд‌је пљускови са грмљавином

U Republici Srpskoj i FBiH tokom naredne noći očekuje se kiša koja će se sutra proširiti na sve pred‌jele, a ponegd‌je će biti i pljuskova sa grmljavinom.

Kiša će prvo početi da pada na jugu i zapadu, a sutra ujutru i sredinom dana padavine će se premještati ka sjeveru i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviše kiše očekuje se na jugu i zapadu, dok će padavine na istoku biti slabe i povremene. Do večeri kiša će u većini pred‌jela prestati.

Duvaće umjeren jugoistočni i istočni vjetar, u Hercegovini jak, a tokom dana će slabiti.

Jutarnja temperatura vazduha od šest do 14, dnevna od 13 na zapadu do 20 na istoku, a u višim pred‌jelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Meteorolozi su sve do petka, 17. aprila, najavili povremeno kišu, a u srijedu ponedgje uz jače pljuskove sa grmljavinom.

Na zapadu će biti svježije, a na istoku toplije uz više sunčanih perioda i slabu kišu ponegd‌je.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava toplo i umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz kraće sunčane periode.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica sedam, Kneževo 14, Mrakovica 15, Novi Grad, Čemerno i Bihać 17, Banjaluka i Livno 18, Gacko, Kalinovik, Ribnik, Srbac i Han Pijesak 19, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Sokolac i Sanski Most 20, Mrkonjić Grad 21, Bileća 22, Trebinje i Tuzla 23, Foča, Srebrenica i Sarajevo 24, te Višegrad, Rudo i Zenica 25 stepeni Celzijusovi, piše Srna

