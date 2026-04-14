Logo
Large banner

Planule cijene voća i povrća: Evo šta građani najskuplje plaćaju

Autor:

ATV
14.04.2026 07:10

Komentari:

0
Плануле цијене воћа и поврћа: Ево шта грађани најскупље плаћају
Foto: ATV

Na banjalučkoj Tržnici ovih dana zabilježen je širok raspon cijena voća i povrća, u zavisnosti od vrste i kvaliteta proizvoda.

Najniže cijene imaju osnovne namirnice poput krompira, dok su pojedini proizvodi, kao što su bijeli luk i orašasti plodovi, znatno skuplji.

Kada je riječ o voću, jabuke se prodaju po cijeni od 2,5 do 3 KM, banane od 3 do 3,5 KM, dok su narandže od 3 do 5 KM.

Kruške koštaju od 4 do 5 KM, kao i limun, dok su jagode oko 10 KM. Bijelo grožđe dostiže cijenu od 13 do 15 KM, dok je crno znatno povoljnije i košta od 4 do 5 KM. Mandarine se mogu naći po cijeni od oko 3,5 KM.

Od suvog voća, suve šljive koštaju od 10 do 12 KM, suve smokve oko 19 KM, a lješnik dostiže cijenu od 30 KM po kilogramu.

Društvo

Danas je Vaskršnji utorak: Ove običaje treba ispoštovati na treći dan Vaskrsa

Kod povrća, krompir je i dalje među najjeftinijim i košta od 1,5 do 2 KM, dok je mladi krompir oko 3,5 KM. Mrkva se prodaje po cijeni od 2 do 3,5 KM, a crveni luk od 2 do 3 KM. Bijeli luk je među najskupljim i košta od 15 do 20 KM. Paradajz se kreće od 7 do 8 KM, paprika od 9 do 10 KM, a krastavac od 6 do 7 KM.

Tikvice koštaju oko 5 KM, karfiol oko 6 KM, dok su zelena salata od 4 do 5 KM i blitva oko 6 KM. Mladi luk, celer i peršun dostižu cijenu od oko 10 KM, a praziluk je oko 4 KM, piše Glas.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Cijene

Voće

Tržnica Banjaluka

poskupljenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данас је Васкршњи уторак: Ове обичаје треба испоштовати на трећи дан Васкрса

Društvo

Danas je Vaskršnji utorak: Ove običaje treba ispoštovati na treći dan Vaskrsa

2 h

0
Минић поручио Станивуковићу: Чекам те, ако смијеш

Republika Srpska

Minić poručio Stanivukoviću: Čekam te, ako smiješ

2 h

4
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković odustaje od debate? Konferencija je višak i za javnost nepotrebna

2 h

10
Јуниори Ритаса славе титулу

Košarka

FIBA Liga šampiona: trofejni "Het-trik" za juniore Lijetuvos Ritasa

11 h

0

Više iz rubrike

Данас је Васкршњи уторак: Ове обичаје треба испоштовати на трећи дан Васкрса

Društvo

Danas je Vaskršnji utorak: Ove običaje treba ispoštovati na treći dan Vaskrsa

2 h

0
Требиње очекује туристичке рекорде

Društvo

Trebinje očekuje turističke rekorde

11 h

0
Jaguar

Društvo

Rijetki jaguar snimljen nakon 10 godina u visokim planinama

13 h

0
Гранични прелаз Градишка – излаз из Републике Српске

Društvo

Kolone vozila na granici sa Hrvatskom i Srbijom

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

06

Dodik: Saučešće Hercogu i Netanjahuu povodom Dana sjećanja na mučenike holokausta

08

54

Incident na Kipru: Snage kiparskih Turaka upale u zonu razdvajanja

08

50

NBA liga javno priznala da je Nikola Jokić najbolji

08

44

Mrtav pijan prije 10 ujutru: Policija zaustavila vozača, a onda uslijedio šok

08

38

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner