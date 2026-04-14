Planule cijene voća i povrća: Evo šta građani najskuplje plaćaju

Na banjalučkoj Tržnici ovih dana zabilježen je širok raspon cijena voća i povrća, u zavisnosti od vrste i kvaliteta proizvoda.

Najniže cijene imaju osnovne namirnice poput krompira, dok su pojedini proizvodi, kao što su bijeli luk i orašasti plodovi, znatno skuplji.

Kada je riječ o voću, jabuke se prodaju po cijeni od 2,5 do 3 KM, banane od 3 do 3,5 KM, dok su narandže od 3 do 5 KM.

Kruške koštaju od 4 do 5 KM, kao i limun, dok su jagode oko 10 KM. Bijelo grožđe dostiže cijenu od 13 do 15 KM, dok je crno znatno povoljnije i košta od 4 do 5 KM. Mandarine se mogu naći po cijeni od oko 3,5 KM.

Od suvog voća, suve šljive koštaju od 10 do 12 KM, suve smokve oko 19 KM, a lješnik dostiže cijenu od 30 KM po kilogramu.

Kod povrća, krompir je i dalje među najjeftinijim i košta od 1,5 do 2 KM, dok je mladi krompir oko 3,5 KM. Mrkva se prodaje po cijeni od 2 do 3,5 KM, a crveni luk od 2 do 3 KM. Bijeli luk je među najskupljim i košta od 15 do 20 KM. Paradajz se kreće od 7 do 8 KM, paprika od 9 do 10 KM, a krastavac od 6 do 7 KM.

Tikvice koštaju oko 5 KM, karfiol oko 6 KM, dok su zelena salata od 4 do 5 KM i blitva oko 6 KM. Mladi luk, celer i peršun dostižu cijenu od oko 10 KM, a praziluk je oko 4 KM, piše Glas.