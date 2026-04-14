Stanivuković odustaje od debate? Konferencija je višak i za javnost nepotrebna

U videu objavljenom na društvenim mrežama, Stanivuković je poručio da na uslove koje nudi Vlada Srpske ne pristaje, nazivajući ih "jednostranim pristupom".

"Tražili smo samo saradnju i dogovor, a dobili smo jednostran pristup. Svako odbijanje održavanja sastanka u vezi sa realizacijom TV debate smatraćemo odustajanjem, jer organizacija jednog ovakvog TV formata zaslužuje ozbiljan pristup i dogovor. Do tada, poziv ostaje otvoren", poručio je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

On je dodao da je poziv predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića na TV debatu prihvatio odmah, bez kalkulacija i bez uslovljavanja.

"Međutim, od najavljene TV debate došli smo do nečeg potpuno drugog. Umjesto otvorenog sučeljavanja argumenata, danas nam se nudi konferencija za novinare uživo, sa novinarima i pitanjima koja akredituje Biro Vlade Republike Srpske. Umjesto ravnopravne debate, nudi nam se format u kojem jedna strana kontroliše sve uslove. Jasno je da ovo što nam se nudi nije debata, nego jednostrano definisan format: sa novinarskim pitanjima pod kontrolom, akreditacijama koje odobrava Vlada, bez jasnih pravila, kojim redoslijedom se postavljaju pitanja, koliko traje odgovor, koliko novinara jedna medijska kuća može da akredituje, da li postoji replika i slično", naveo je Stanivuković.

Gradonačelniku Banjaluke posebno smeta što bi prenos realizovala Radio-televizija Republike Srpske.

"Jedino što je poznato jeste da bi prenos vršila Radio-televizija Republike Srpske. Sedam dana tražimo da se naši medijski timovi i protokol sastanu da dogovorimo pravila i utvrdimo uslove, da napravimo ono što i jeste po standardima TV debata, ali odgovora nema. Iz svega ovog jasno je da je premijer spreman da govori samo tamo gdje su pitanja kontrolisana, a uslovi unaprijed režirani. Sve mimo toga je za njega neprihvatljiv teren i tu se jasno vidi izostanak i hrabrosti i kapaciteta", tvrdi Stanivuković.

Stanivuković je podsjetio da su on i Minić već imali tri zajedničke konferencije za medije, te da bi četvrta bila "višak i za javnost nepotrebna".

"Vjerujem da ćemo ih imati još nakon što neki projekat ili događaj završimo, ali u ovom trenutku četvrta takva konferencija je višak i za javnost nepotrebna, a za nas jednostrana i neprihvatljiva. Još jednom jasno poručujem da sam spreman za TV debatu, za stvarno sučeljavanje po oblastima i temama važnim za Republiku Srpsku, sa moderatorom oko kojeg ćemo se zajednički usaglasiti i po pravilima i standardima koja važe za debatu u Evropi i svijetu. Do tada, poziv ostaje otvoren", naveo je Stanivuković.