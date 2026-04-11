U susret najradosnijem hrišćanskom prazniku i ove godine održan je tradicionalni Vaskršnji piknik u Banjaluci.

U porti Hrama Hrista Spasitelja okupio se veliki broj mališana i građana koji su mogli da učestvuju u radionicama šaranja jaja, slikanja i brojnim drugim sadržajima.

"Da pokušamo najmlađima da približimo na njima najlakši način našu tradiciju, običaje, vjeru, kulturu, na ono što nas obilježava kao jedan narod, jako je važno da na velike praznike zajedno proslavljamo sa našim sugrađanima, da smo tu zajedno, da čujemo jedni druge, da podržimo jedni druge", kaže Adriana Basara, ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za brigu o porodici i demografiji Grada Banjaluka i dodaje:

"Važno je da naša djeca nauče neke tradicionalne metode šaranja jaja, ali i neke modernije, imamo dosta kreativne djece i zašto tu kreativnost ne podržati, svako dijete će se sigurno u budućnosti sjećati, kako je sa svojim najmilijima provodio praznike".

Iz kulturno-umjetničkog društva Piskavica ističu da je važno najmlađima ukazati na to kako su naše prabake nekada ukrašavale jaja i da je njegovanje tradicije vrlo bitno, te da se rado odazivaju na sve manifestacije koje njeguju kulturu sjećanja.

"Ovdje smo i predstavićemo dio naše tradicije i kulture baš onako kako je bilo, malo drugačije nego svi drugi što rade savremeno, šaranje sa voskom, bojenje u lukovici, baš na način kako je to bilo", rekao je Mirko Arambašić, sekretar Kulturno-umjetničkog društva "Piskavica".

Članice humanitarnog udruženja Duga na ovom događaju učestvuju već šestu godinu za redom, ove godine su za učesnike piknika pripremile kesice čuvarkuće.

"Malo ćemo pričati o Zmijanjskom vezu, bojićemo bojanke koje su inspirisane Zmijanjskim vezom i naravno vaskršnjim događajima", rekla je Slobodanka Ristić Gašić, predsjednik Humanitarnog udruženja žena "Duga".

Srpska pravoslavna crkva u saradnji sa Gradskom upravom Banjaluka organizatori su ovog događaja, ističu iz gradske uprave.