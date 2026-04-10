U subotu obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke

U dijelu Banjaluke u subotu, 11. aprila, doći će do privremene obustave saobraćaja koja će trajati dva sata.

Saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 10:30 do 12:30, na Trgu srpskih vladara, u Ulici Srpska, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do ukrštanja sa Ulicom Ivana Franje Jukića.

Do obustave će doći povodom obilježavanja Vaskršnjih svečanosti.

Takođe, u cilju preduzimanja mjera i radnji povodom Vaskrsa, na snazi je Naredba o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa u petak, 10. aprila od 00.00 časova do 12. aprila do 24.00 časa.