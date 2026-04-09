Poskupljenje karata ili redukcija polazaka - šta čeka Banjalučane?

09.04.2026 20:00

Иза аутомобила налази се бијели градски аутобус. На његовој предњој страни стоји ознака линије број 6, која саобраћа на релацији А.
Prevoznici najavljuju da bi već od 13. aprila mogli smanjiti broj vožnji i do 50 odsto, ukoliko ne dođe do dogovora sa Gradskom upravom. U zahtjevu upućenom Gradu, prevoznici navode da im je poslovanje ozbiljno ugroženo konstantnim rastom troškova.

Najava mogućeg poskupljenja karata i redukcije polazaka izazvala je oštre i različite reakcije građana koji se svakodnevno oslanjaju na javni prevoz.

"Ako je potrebno, neka se cijena poveća, nemam ništa protiv", "Poskupilo je gorivo, pa je logično da prate i ostale cijene", "Mislim da nije u redu bilo kakvo poskupljenje; čim nešto poskupi, tražimo veću platu, a čim je dobijemo – opet novi skok cijena, to je nemoguće uskladiti", "To treba da riješi opština, političari neka smanje sebi paušale i pomognu narodu", "Jedino ako bi Grad kroz neki rebalans obezbijedio subvencije, pa da na taj način pomogne prevozu", smatraju građani.

Prevoznici poručuju da su troškovi goriva, održavanja i radne snage značajno porasli, te da bez hitnih mjera ne mogu garantovati održavanje postojećeg reda vožnje. Iz Grada odgovaraju da su upoznati sa zahtjevima i da se razgovori redovno održavaju. Podsjećaju da je zahtjev za korekciju cijena podnesen još prošle godine, nakon čega je zatražena dodatna analiza svih parametara, posebno troškova nafte i naftnih derivata.

Iako insistiraju na poskupljenju i finansijskoj injekciji iz gradske kase, prevoznici danas nisu htjeli pred kamere. Umjesto izjave, ostao je dopis upućen Gradu u kojem upozoravaju da bi od 13. aprila mogli prepoloviti broj vožnji, a dio radnika uputiti na čekanje. Hoće li doći do poskupljenja, redukcije polazaka ili kompromisnog rješenja, moglo bi biti poznato već u narednim danima.

