Poskupljenje karata ili redukcija polazaka - šta čeka Banjalučane?

Prevoznici najavljuju da bi već od 13. aprila mogli smanjiti broj vožnji i do 50 odsto, ukoliko ne dođe do dogovora sa Gradskom upravom. U zahtjevu upućenom Gradu, prevoznici navode da im je poslovanje ozbiljno ugroženo konstantnim rastom troškova.

Najava mogućeg poskupljenja karata i redukcije polazaka izazvala je oštre i različite reakcije građana koji se svakodnevno oslanjaju na javni prevoz.

"Ako je potrebno, neka se cijena poveća, nemam ništa protiv", "Poskupilo je gorivo, pa je logično da prate i ostale cijene", "Mislim da nije u redu bilo kakvo poskupljenje; čim nešto poskupi, tražimo veću platu, a čim je dobijemo – opet novi skok cijena, to je nemoguće uskladiti", "To treba da riješi opština, političari neka smanje sebi paušale i pomognu narodu", "Jedino ako bi Grad kroz neki rebalans obezbijedio subvencije, pa da na taj način pomogne prevozu", smatraju građani.

Prevoznici poručuju da su troškovi goriva, održavanja i radne snage značajno porasli, te da bez hitnih mjera ne mogu garantovati održavanje postojećeg reda vožnje. Iz Grada odgovaraju da su upoznati sa zahtjevima i da se razgovori redovno održavaju. Podsjećaju da je zahtjev za korekciju cijena podnesen još prošle godine, nakon čega je zatražena dodatna analiza svih parametara, posebno troškova nafte i naftnih derivata.

Iako insistiraju na poskupljenju i finansijskoj injekciji iz gradske kase, prevoznici danas nisu htjeli pred kamere. Umjesto izjave, ostao je dopis upućen Gradu u kojem upozoravaju da bi od 13. aprila mogli prepoloviti broj vožnji, a dio radnika uputiti na čekanje. Hoće li doći do poskupljenja, redukcije polazaka ili kompromisnog rješenja, moglo bi biti poznato već u narednim danima.

