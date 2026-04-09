Građani idu u proteste zbog Trgovske gore

Organizovani protesti, ali i zahtjev za hitnom reakcijom državnih institucija ključne su poruke sa tematske sjednice Skupštine opštine Novi Grad o Trgovskoj gori.

Građani će u proteste kako bi se spriječilo odlaganje radioaktivnog otpada u neposrednoj blizini granice.

"U periodu od 20. maja do 10. juna napravićemo proteste, dobićemo informacije šta je raspravljano i kakav je stav Espo konvencije, ako taj rezultat bude povoljan pohvalićemo ali ćemo insistirati na tome da se nastavi sa svim inicijativama koje će dovesti do rješenja ovog problema", rekao je načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača.

Bosna i Hercegovina i Hrvatska suočene su sa 180 pitanja na koja moraju dati precizne i argumentovane odgovore, u okviru procedure Espo konvencije. Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je studija uticaja na životnu sredinu dostavljena, ali ipak određene aktivnosti na lokaciji su pokrenute i prije njenog konačnog razmatranja.

"Oni su dužni da taj prijedlog sada prihvate ili traže dopune i da ga daju na javni uvid i da ga dostave BiH nama u RS kao potencijalno pogođenoj strani, mi smo opet u saradnji sa ministarstvom spoljne trgovine ekonomskih odnosa zatražili to kada nam dostave to je najbitniji momenat onda ćemo činjenično pokušati oboriti njihovu studiju", kazao je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik.

Iz udruženja Grin Tim upozoravaju - bez uključivanja javnosti i transparentnih rasprava nema legitimnog rješenja. Zato insistiraju da se glas građana čuje, ne samo u Novom Gradu, već i u cijelom pograničnom području.

"Moraju se organizovati javne rasprave kako u Novom Gradu tako i u čitavoj sjeverozapadnoj RS ali i unsko sanski kanton, sve drugo nije prihvatljivo i jako je važno konstantno da podcrtavamo da naša javnost mora biti uključena u donošenje odluka a ne kako sada imamo slučaj sa Hrvatskom", istakao je predsjednik udruženja ''GRIN TIM'' Mario Crnčević.

Pravni tim, međutim, uvjerava da je Bosna i Hercegovina spremna za narednu fazu - i da su dosadašnje poduzete aktivnosti već usporile planove Hrvatske.

"Dosta posla je urađeno, Na ruku nam je išlo to što je Hrvatska znatno zakasnila u svim tim procesima i planovima oni su to namjeravali znatno ranije da urade ali usljed nekih radnji BiH ti njihovi planovi jesu znatno odloženi. Formalno gledano oni još uvijek nisu donijeli odluku o tome da li će biti tamo skladište ili ne suštinski jesu i to odavno i to smo istakli pred međunarodnim tijelima gdje smo pokrenuli postupke protiv njih", istakao je advokat i član ekspertskog tima Nemanja Galić.

Ključni trenutak očekuje se sredinom maja u Ženevi gdje će dvije strane iznijeti argumente pred međunarodnim tijelima u okviru ESPOO konvencije. Ishod je neizvjestan, ali poruka iz Novog Grada je jasna - od borbe protiv odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori neće odustati.