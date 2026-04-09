Ćosić: BHRT dokazao da vodi politiku Sarajeva, nadam se da će Vukanović to da shvati

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić vjeruje da je BHRT tokom jutrošnjeg gostovanja lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića pokazao da ova medijska kuća ne služi javnosti nego političkom Sarajevu.

Ćosić se nada da će Vukanović nakon ovog gostovanja konačno shvatiti da u Sarajevu tako prolaze svi Srbi koji javno pokažu iole nacionalnog ponosa i dostojanstva.

Ukazao je da je tokom jutrošnjeg gostovanja Vukanovića na BHRT-u pokazana krajnja neodgovornost i neprofesionalnost voditelja, kao i ove medijske kuće, kao i da je povreda elementarnog prava na iznošenje ličnog stava o tome za koga navijate na sportskim takmičenjima neprihvatljiva.

"Svako ima pravo da navija za koga želi, bez straha od političkih ili medijskih napada. Ponašanje voditelja je bilo izuzetno nepristojno i neprofesionalno, a BHRT se ovim još jednom pokazuje kao medij koji ne služi javnosti, nego političkim elitama u Sarajevu", istakao je Ćosić u izjavi Srni.

On je dodao da mu je žao zbog neprijatnosti koju je Vukanović doživio tokom intervjua i da pozdravlja njegovu reakciju na skandalozan nastup voditelja.

"Ali isto tako, kao Srbin koji je rođen u Sarajevu i kao aktuelni gradonačelnik Istočnog Sarajeva, želim da mu ukažem na to da je ovaj incident samo podsjetnik na stvarne izazove sa kojima se susreće svaki Srbin koji se usudi da u Sarajevu javno pokaže nacionalno dostojanstvo i istrajnost u svojim stavovima", naglasio je Ćosić.

On je izrazio nadu da će Vukanović to konačno shvatiti, kao i da će rukovodstvo BHRT-a adekvatno sankcionisati voditelja čiji se nastup, kako je rekao, možda može tretirati i kao krivično d‌jelo izazivanja nacionalne mržnje i netrpeljivosti.

Tokom jutrošnjeg gostovanja lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića na BHRT-u došlo je do verbalnog sukoba sa voditeljem Zvonkom Komšićem. Razlog je bilo pitanje za koga Vukanović navija na predstojećem Svjetskom prvenstvu u fudbalu, prenosi Srna.

Kada je Vukanović direktno rekao da navija za Srbiju i "Crvenu zvezdu", voditelj je prekinuo njegov odgovor, optužujući ga da ne može biti kandidat za Predsjedništvo BiH ako "ne voli ovu zemlju". Komšić je takođe poručio da bi Vukanović, ako navija za Srbiju, trebalo da ode u Srbiju i tamo se kandiduje za predsjednika.

Nakon što je Vukanović ukazao na bezobrazno ponašanje voditelja i podsjetio da on i njegova porodica žive u BiH više od 300 godina, Komšić je prekinuo intervju.