Cvijanović: Most u Česmi svjedoči sposobnosti Srpske

Autor:ATV
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da novoizgrađeni most u banjalučkom naselju Česma svjedoči o sposobnosti Republike Srpske da uspješno realizuje velike projekte, čak i kada drugi zataje.
Cvijanovićeva je naglasila da je značaj ovog mosta ogroman za mještane, ali i za cijelu Banjaluku, dodajući da je Vlada Srpske morala energično da interveniše kako bi ovaj zahtjevan objekat bio završen.
Iako je bilo planirano da dio poslova završi Gradska uprava Banjaluka, projekat se našao u ozbiljnom zastoju.
"Vlada Srpske je, reagujući na poziv predsjednika Dodika i zahtjeve naših građana, krenula u ubrzanu realizaciju. Danas je ovaj most predat građanima na upotrebu, što je najbolji dokaz naše mogućnosti da riješimo i najteže izazove", istakla je Cvijanovićeva.
Ona je dodala da je taj projekat bio u ozbiljnom zastoju, te da se očekivao da će određen dio poslova završiti Gradska uprava Banjaluke, kako je bilo ugovoreno.
"Danas možemo reći da je most predat građanima na upotrebu, što će biti od velike koristi. Ali, ovo je i svjedočanstvo naših mogućnosti da se uhvatimo u koštac sa velikim izazovima", istakla je Cvijanovićeva.
Zvaničnici Republike Srpske pustili su danas u saobraćaj novoizgrađeni most preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma, a ukupna vrijednost investicije je 8,5 miliona KM.
Ranijim odlukama Vlade Republike Srpske preduzeće "Putevi Srpske" preuzelo je obaveze da završi most u Česmi, kao i pristupne puteve, iako je prvobitno postojao dogovor da pristupne saobraćajnice izgradi grad Banjaluka.
Vrijednost izvedenih radova na samom mostu je nešto manje od sedam miliona KM, a pristupnih saobraćajnica oko 1,5 miliona KM, a sve su u potpunosti finansirali "Putevi" i Vlada Srpske.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
2 h0
Banja Luka
2 h1
Hronika
2 h1
Košarka
2 h0
Banja Luka
2 h1
Banja Luka
3 h2
Banja Luka
3 h6
Banja Luka
3 h0
Najnovije
Najčitanije
18
36
18
26
18
20
18
12
17
58
Trenutno na programu
16:40
Vježbajte sa Lidijom
lajfstajl
16:50
Najbolje iz ATV jutra
jutarnji program
17:10
Centar dana
lajfstajl
18:50
Marketing
marketing
19:00
ATV vijesti
informativni program vijesti
19:40
Marketing
marketing
19:42
Sport
sportski program