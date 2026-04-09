Cvijanović: Most u Česmi svjedoči sposobnosti Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da novoizgrađeni most u banjalučkom naselju Česma svjedoči o sposobnosti Republike Srpske da uspješno realizuje velike projekte, čak i kada drugi zataje.

Otvaranje mosta u banjalučkom naselju Česma

Cvijanovićeva je naglasila da je značaj ovog mosta ogroman za mještane, ali i za cijelu Banjaluku, dodajući da je Vlada Srpske morala energično da interveniše kako bi ovaj zahtjevan objekat bio završen.

Iako je bilo planirano da dio poslova završi Gradska uprava Banjaluka, projekat se našao u ozbiljnom zastoju.

"Vlada Srpske je, reagujući na poziv predsjednika Dodika i zahtjeve naših građana, krenula u ubrzanu realizaciju. Danas je ovaj most predat građanima na upotrebu, što je najbolji dokaz naše mogućnosti da riješimo i najteže izazove", istakla je Cvijanovićeva.

Zvaničnici Republike Srpske pustili su danas u saobraćaj novoizgrađeni most preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma, a ukupna vrijednost investicije je 8,5 miliona KM.

Ranijim odlukama Vlade Republike Srpske preduzeće "Putevi Srpske" preuzelo je obaveze da završi most u Česmi, kao i pristupne puteve, iako je prvobitno postojao dogovor da pristupne saobraćajnice izgradi grad Banjaluka.

Vrijednost izvedenih radova na samom mostu je nešto manje od sedam miliona KM, a pristupnih saobraćajnica oko 1,5 miliona KM, a sve su u potpunosti finansirali "Putevi" i Vlada Srpske.