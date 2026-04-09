Cvijanović: Most u Česmi svjedoči sposobnosti Srpske

09.04.2026 16:54

Отварање моста у бањалучком насељу Чесма
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da novoizgrađeni most u banjalučkom naselju Česma svjedoči o sposobnosti Republike Srpske da uspješno realizuje velike projekte, čak i kada drugi zataje.

Cvijanovićeva je naglasila da je značaj ovog mosta ogroman za mještane, ali i za cijelu Banjaluku, dodajući da je Vlada Srpske morala energično da interveniše kako bi ovaj zahtjevan objekat bio završen.

Iako je bilo planirano da dio poslova završi Gradska uprava Banjaluka, projekat se našao u ozbiljnom zastoju.

"Vlada Srpske je, reagujući na poziv predsjednika Dodika i zahtjeve naših građana, krenula u ubrzanu realizaciju. Danas je ovaj most predat građanima na upotrebu, što je najbolji dokaz naše mogućnosti da riješimo i najteže izazove", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je taj projekat bio u ozbiljnom zastoju, te da se očekivao da će određen dio poslova završiti Gradska uprava Banjaluke, kako je bilo ugovoreno.

ирбрс-12092025

Ekonomija

Delegacija Svjetske banke sa delegacijom IRBRS: Usaglašeni planovi za dalju saradnju

"Danas možemo reći da je most predat građanima na upotrebu, što će biti od velike koristi. Ali, ovo je i svjedočanstvo naših mogućnosti da se uhvatimo u koštac sa velikim izazovima", istakla je Cvijanovićeva.

Zvaničnici Republike Srpske pustili su danas u saobraćaj novoizgrađeni most preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma, a ukupna vrijednost investicije je 8,5 miliona KM.

Ranijim odlukama Vlade Republike Srpske preduzeće "Putevi Srpske" preuzelo je obaveze da završi most u Česmi, kao i pristupne puteve, iako je prvobitno postojao dogovor da pristupne saobraćajnice izgradi grad Banjaluka.

Vrijednost izvedenih radova na samom mostu je nešto manje od sedam miliona KM, a pristupnih saobraćajnica oko 1,5 miliona KM, a sve su u potpunosti finansirali "Putevi" i Vlada Srpske.

Pročitajte više

Делегација Свјетске банке са делегацијом ИРБРС: Усаглашени планови за даљу сарадњу

Ekonomija

Delegacija Svjetske banke sa delegacijom IRBRS: Usaglašeni planovi za dalju saradnju

2 h

0
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић

Banja Luka

Stevanović: Da nije bilo Dodika, Banjalučani bi još čekali most u Česmi

2 h

1
Скај преписка са затамњеним порукама

Hronika

Pod istragom za ubistvo Ćuluma su Jošilo, Lovrenović, Jekić...

2 h

1
Прослављени српски кошаркаш и тренер у Лакташима, Миленко Топић са трибина скенира таленте

Košarka

Proslavljeni srpski košarkaš i trener u Laktašima: Topić sa tribina skenira talente

2 h

0

Više iz rubrike

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић

Banja Luka

Stevanović: Da nije bilo Dodika, Banjalučani bi još čekali most u Česmi

2 h

1
Милорад Додик и дјечак Павле пресјекли врпцу на свечаном отварању моста у Чесми.

Banja Luka

Dodik i dječak Pavle presjekli vrpcu: Most u Česmi pušten u saobraćaj

3 h

2
Милорад Додик на отварању Моста у Чесми

Banja Luka

Dodik: Srpska ekonomski prosperitetna, ugovaramo još investicija

3 h

6
Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић

Banja Luka

Janković: Putevi Srpske svoj dio posla završili prije roka

3 h

0

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

