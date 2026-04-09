Janković: Putevi Srpske svoj dio posla završili prije roka

09.04.2026 15:38

Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић
Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković rekao je danas na otvaranju novoizgrađenog mosta u banjalučkom naselju Česma da je ovo preduzeće ispoštovalo sve svoje obaveze i to u rekordnom vremenu.

Otvaranje mosta u banjalučkom naselju Česma

Iako je Sporazum jasno dijelio karte, na terenu je slika bila drugačija. Dok su republičke institucije svoj dio posla završile i prije isteka trogodišnjeg roka, Grad Banjaluka je zatajio tamo gdje je bilo najkritičnije.

"U Sporazumu je definisano da `Putevi Republike Srpske` na osnovu odluke Vlade izgrade samo most, dok je obaveza grada Banjaluka bila da obezbijedi projektnu dokumentaciju, riješi sve imovinsko-pravne odnose kako za most, tako i za sve pristupne saobraćajnice, koje je trebalo da izgradi", rekao je Janković.

Janković je dodao da su u obilasku završnih radova sa predsjednikom Miloradom Dodikom i premijerom Savom Minićem, uvidjeli da se most ne može pustiti u funkciju zato što nisu završeni radovi na pristupnim saobraćajnicama, koji su bili obaveza Grada.

"Predsjednik je tada rekao da mi i ovo uradimo da most što prije pustimo u funkciju. Vlada Republike Srpske je nakon toga donijela odluku i zadužila `Puteve` da završe preostale radove", podsjetio je Janković.

Zvaničnici Republike Srpske pustili su danas u saobraćaj novoizgrađeni most preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma, a ukupna vrijednost investicije je 8,5 miliona KM.

Ranijim odlukama Vlade Republike Srpske preduzeće "Putevi Srpske" preuzelo je obaveze da završi most u Česmi, kao i pristupne puteve, iako je prvobitno postojao dogovor da pristupne saobraćajnice izgradi grad Banjaluka.

Vrijednost izvedenih radova na samom mostu je nešto manje od sedam miliona KM, a pristupnih saobraćajnica oko 1,5 miliona KM, a sve su u potpunosti finansirali "Putevi" i Vlada Srpske.

