"Mile, Mile": Dodik dočekan aplauzom na otvaranju mosta u Česmi

09.04.2026 15:07

Отварање моста у Чесми. Човјек стоји напријед са транспарентом Додика са натписом "Народ воли свог драгог предсједника. Драги Бог чува Милорада Додика."
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik dočekan je aplauzima i ovacijama danas na otvaranju mosta u Česmi.

"Mile, Mile", čulo se prilikom dolaska Dodika na otvaranje mosta.

Aplauzima su dočekani i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i predsjednik Vlade Srpske Savo Minić.

Podsjećamo, most u Česmi je završen i danas će nakon svečanog otvaranja biti pušten u funkciju.

Izgradnja mosta preko Vrbasa finansirana je u potpunosti sredstvima Vlade Republike Srpske i JP Putevi Republike Srpske. Vrijednost izgradnje mosta je 6.957.940 KM sa PDV-om, dok je za pristupne saobraćajnice izdvojeno 4.099.730 KM sa PDV-om.

