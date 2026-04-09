"Most u Česmi potvrđuje da Vlada Srpske ulaže u ključnu infrastrukturu"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je završetkom mosta u Česmi, koji će danas biti otvoren i u funkciji, još jednom potvrđena opredijeljenost Vlade Srpske da ulaže u ključnu infrastrukturu i razvoj najvećeg grada Srpske.
"Vrijednost izgradnje mosta je 6.957.940 KM sa PDV-om, dok je za pristupne saobraćajnice izdvojeno 4.099.731 KM sa PDV-om", napisao je Minić na Iksu.
Minić je naveo da je ovim projektom Banjaluka dobila savremen most dužine 182 metra, sa kolovoznim trakama, pješačkim i biciklističkim stazama.
Istakao je da je za Banjalučane dobra vijest da je most u Česmi završen, da će danas nakon svečanog otvaranja biti u funkciji i značajno unaprijediti povezanost i svakodnevni život građana.
On je napomenuo da je izgradnja mosta preko Vrbasa finansirana u potpunosti sredstvima Vlade Srpske i preduzeća "Putevi Republike Srpske", piše Srna.
