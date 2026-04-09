Logo
Large banner

"Most u Česmi potvrđuje da Vlada Srpske ulaže u ključnu infrastrukturu"

Autor:

ATV
09.04.2026 13:31

Komentari:

0
Мост у бањалучком насељу Чесма
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je završetkom mosta u Česmi, koji će danas biti otvoren i u funkciji, još jednom potvrđena opredijeljenost Vlade Srpske da ulaže u ključnu infrastrukturu i razvoj najvećeg grada Srpske.

"Vrijednost izgradnje mosta je 6.957.940 KM sa PDV-om, dok je za pristupne saobraćajnice izdvojeno 4.099.731 KM sa PDV-om", napisao je Minić na Iksu.

Minić je naveo da je ovim projektom Banjaluka dobila savremen most dužine 182 metra, sa kolovoznim trakama, pješačkim i biciklističkim stazama.

Istakao je da je za Banjalučane dobra vijest da je most u Česmi završen, da će danas nakon svečanog otvaranja biti u funkciji i značajno unaprijediti povezanost i svakodnevni život građana.

On je napomenuo da je izgradnja mosta preko Vrbasa finansirana u potpunosti sredstvima Vlade Srpske i preduzeća "Putevi Republike Srpske", piše Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

most u Česmi

Savo Minić

Infrastruktura

Predsjednik Vlade

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Министар Жељко Будимир уручио признања о завршеној обуци

Banja Luka

Budimir uručio uvjerenja o završenoj obuci za 59 pripadnika Žandarmerije

5 h

0
Ученици Медицинске школе у Бањалуци приредили емотиван опроштај за професора Анела Хајирића

Banja Luka

Emotivan oproštaj u Banjaluci: Učenici Medicinske škole ispratili omiljenog profesora Anela Hajirića

6 h

2
Saračica odron na putu

Banja Luka

Godinu dana čekali na sanaciju odrona pa ih zaustavila inspekcija kad su odlučili to uraditi o svom trošku

6 h

0
Зељковић о Станивуковићу: Политикант или градоначелник

Banja Luka

Zeljković o Stanivukoviću: Politikant ili gradonačelnik

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

17

58

Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner