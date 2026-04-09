Emotivan oproštaj u Banjaluci: Učenici Medicinske škole ispratili omiljenog profesora Anela Hajirića

09.04.2026 12:27

Ученици Медицинске школе у Бањалуци приредили емотиван опроштај за професора Анела Хајирића
Učenici Medicinske škole u Banjaluci priredili su dirljiv oproštaj svom omiljenom profesoru fizike Anelu Hajiriću, koji nakon tri godine rada napušta ovu školu.

Kako su istakli učenici, profesor Hajirić za njih nije bio samo predavač koji ih je učio fizici, već mnogo više od toga – osoba koja ih je tokom školovanja učila ljudskosti, humanosti i pravim životnim vrijednostima.

Prema riječima učenika, profesor Hajirić je prethodne tri godine bio zamjena profesor, koji se sada vraća na svoju poziciju.

Zbog toga je Anelu Hajiriću istekao angažman, budući da je bio zaposlen kao zamjena.

Ipak, ono što je ostavio iza sebe ne može se mjeriti formalnim funkcijama ni radnim statusom.

„Za te tri godine naučio je sve svoje učenike ne samo znanju nego i čovječnosti i humanosti. Od svojih učenika napravio je ljude. Nije bio samo profesor, bio nam je prije svega prijatelj“, poručili su učenici.

Video emotivnog ispraćaja brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije, a mnogi su istakli da ovakvi trenuci najbolje pokazuju koliki trag jedan profesor može ostaviti u životima mladih ljudi.

Oproštaj ispred škole bio je ispunjen aplauzima, emocijama i riječima zahvalnosti, što svjedoči o posebnoj vezi koju je profesor Hajirić izgradio sa generacijama učenika.

Ova priča iz Banjaluke još jednom potvrđuje da se pravi prosvjetni radnici pamte ne samo po lekcijama iz udžbenika, već po tome kakve ljude ostave iza sebe, prenosi Crna Hronika

