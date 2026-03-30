Profesorka izbodena u školi, drugi učenik joj spasio život: Drama u Italiji!

Kjara Moki, profesorka u školi u Treskore Balneariju, na sjeveru Italije, preživjela je napad nožem učenika (13) zahvaljujući hrabrosti drugog učenika, saopštila je ona iz bolnice.

Prema njenim riječima, učenik je, dok je ona pokušavala da se odbrani i pala na zemlju, nasrnuo na naoružanog napadača, udarao ga nogama i natjerao u bjekstvo, prenosi Ansa.

- Bez sumnje - to je heroj - izjavio je advokat profesorke, Anđelo Lino Murtas.

Profesorka je objasnila da je napad izvršio zbunjeni 13-ogodišnjak, pod uticajem društvenih mreža, koji ju je izbo nožem u vrat i grudni koš.

- Samo hrabrost drugog učenika spriječila je najgore - dodala je Moki.

Profesorka je, takođe, opisala trenutke transporta u helikopteru Hitne pomoći.

Ona je kazala da je dirnulo to što je vidjela kako joj učenici mašu kroz prozore škole i izražavaju zabrinutost i izrazila zahvalnost za donacije krvi koje su joj omogućile oporavak.

Zvanični podaci o stanju povrijeđene profesorke i motivima napadača još nisu objavljeni, prenosi Tanjug.