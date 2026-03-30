Profesorka izbodena u školi, drugi učenik joj spasio život: Drama u Italiji!

30.03.2026 17:20

Професорка избодена у школи, други ученик јој спасио живот: Драма у Италији!

Kjara Moki, profesorka u školi u Treskore Balneariju, na sjeveru Italije, preživjela je napad nožem učenika (13) zahvaljujući hrabrosti drugog učenika, saopštila je ona iz bolnice.

Prema njenim riječima, učenik je, dok je ona pokušavala da se odbrani i pala na zemlju, nasrnuo na naoružanog napadača, udarao ga nogama i natjerao u bjekstvo, prenosi Ansa.

- Bez sumnje - to je heroj - izjavio je advokat profesorke, Anđelo Lino Murtas.

Profesorka je objasnila da je napad izvršio zbunjeni 13-ogodišnjak, pod uticajem društvenih mreža, koji ju je izbo nožem u vrat i grudni koš.

- Samo hrabrost drugog učenika spriječila je najgore - dodala je Moki.

Profesorka je, takođe, opisala trenutke transporta u helikopteru Hitne pomoći.

Ona je kazala da je dirnulo to što je vidjela kako joj učenici mašu kroz prozore škole i izražavaju zabrinutost i izrazila zahvalnost za donacije krvi koje su joj omogućile oporavak.

Zvanični podaci o stanju povrijeđene profesorke i motivima napadača još nisu objavljeni, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Тројица младића завршила у болници: Један пао са зграде, двојица избодена ножем

Hronika

Trojica mladića završila u bolnici: Jedan pao sa zgrade, dvojica izbodena nožem

1 sedm

0
Избодено више особа: Полиција склања људе са улица, у току потрага за нападачем

Svijet

Izbodeno više osoba: Policija sklanja ljude sa ulica, u toku potraga za napadačem

4 sedm

0
Ученица избодена на аутобуској станици: Љекари се боре за њен живот

Svijet

Učenica izbodena na autobuskoj stanici: Ljekari se bore za njen život

2 sedm

0
Мушкарац (39) избоден ножем: Пролазник му спасио живот

Hronika

Muškarac (39) izboden nožem: Prolaznik mu spasio život

4 sedm

0

Više iz rubrike

Дронови у иранском тунелу

Svijet

Iran napao Saudijsku Arabiju, Katar i Jordan

3 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Koga gađa Teheran? Turci oborili balistički projektil lansiran iz Irana

3 h

0
Рубио коначно открио све циљеве америчког рата у Ирану

Svijet

Rubio konačno otkrio sve ciljeve američkog rata u Iranu

4 h

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Iran neće kontrolisati Ormuski moreuz: "Oni su ludi vjerski fanatici"

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

38

Tinder mijenja pravila zbog generacije Z

20

36

Dajhman objavio koliko je prodao cipela i zaradio novca u BiH

20

25

Kozarska Dubica: Za sanaciju pet ključnih tačaka na vodozaštitnim objektima 2,4 miliona KM

20

19

U Derventi stabilno, nema potrebe za vanrednim mjerama

20

11

Glavni riječni tokovi pod kontrolom, bujične vode napravile problem u Prijedoru

