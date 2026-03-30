Koga gađa Teheran? Turci oborili balistički projektil lansiran iz Irana

Turske snage protivvazdušne odbrane oborile su u vazdušnom prostoru Turske balistički projektil lansiran iz Irana, saopšteno je iz turskog Ministarstva odbrane.
U saopštenju se navodi da je projektil neutralizovan sredstvima NATO-a za protivvazdušnu odbranu razmještenim u istočnom Sredozemlju.
Iz Ministarstva dodaju da se sve neophodne mjere preduzimaju odlučno i bez oklijevanja, kako bi se Turska zaštitila od bilo kakve prijetnje svojoj teritoriji ili vazdušnom prostoru.
