Iran napao Saudijsku Arabiju, Katar i Jordan

30.03.2026 17:05

Foto: X/Screenshot

Iz Perzijskog zaliva stižu izvještaji o najnovijim napadima. Saudijsko ministarstvo odbrane objavilo je na mreži Iks da je njihova protivvazdušna odbrana oborila pet projektila i pet aviona, dok je Bahrejn navodno presreo osam projektila i sedam aviona u posljednja 24 sata.

Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Jordan takođe su bili meta raketnih i avio napada, a od kojih je većina presretnuta.

Napad je prijavljen napad u Kuvajtu, na područje elektrane i postrojenja za desalinizaciju morske vode. Indijski radnik je poginuo.

Veliku zabrinutost izazivaju i napadi na postrojenja za desalinizaciju u državama Perzijskog zaliva, koja osiguravaju pitku vodu za veliku većinu stanovništva, jer bi uništenje ili poremećaj rada tih postrojenja mogao dovesti do ozbiljne krize.

Iranska vojska danas je izjavila da Izrael stoji iza napada na postrojenje za desalinizaciju.

"Brutalni napad izraelskog režima na kuvajtsko postrojenje za desalinizaciju, izveden pod izlikom optuživanja Islamske Republike Iran, znak je podlosti i korupcije cionističkih okupatora", rekla je vojska u izjavi na državnoj televiziji.

