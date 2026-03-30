Nastavlja se drama u Partizanu: Crno-bijeli se oglasili zbog izjave Predraga Mijatovića

ATV
30.03.2026 16:49

Наставља се драма у Партизану: Црно-бијели се огласили због изјаве Предрага Мијатовића

Nakon izjave Predraga Mijatovića da nije znao ništa o prodaji Andreja Kostića, oglasio se i FK Partizan saopštenjem.

Andrej Kostić (19) će karijeru nastaviti u Milanu, a zbog toga se danas oglasio potpredsjednik Partizana zadužen za sportska pitanja.

Nedugo nakon toga stigla je reakcija iz Humske ulice, a saopštenje Partizana prenosimo u cjelosti:

"Povodom saopštenja koje je izdao potpredsjednik za sportska pitanja, gospodin Predrag Mijatović, obavještavamo javnost da će klub u srijedu dati potpune i detaljne odgovore na sve navode iznijete u istom. Tom prilikom biće dodatno pojašnjena njegova dosadašnja uloga u radu uprave, bezrezervna podrška koju je imao u određenom periodu, kao i problemi koji su nastali nakon određenih odluka i ostvarenih sportskih rezultata.

Istovremeno, smatramo da je u ovom trenutku teško razumljivo ponovno otvaranje tema u javnosti koje se odnose na pojedinačne uloge, imajući u vidu da su prioriteti kluba ispunjenje svih obaveza i uspešan prolazak kroz UEFA monitoring.

S obzirom na to da sutra ističe rok za kompletiranje izuzetno rigoroznih uslova u okviru UEFA monitoringa, obavještavamo javnost da je rukovodstvo Fudbalskog kluba Partizan u toku današnjeg i sutrašnjeg dana u potpunosti fokusirano na ispunjenje svih neophodnih obaveza, sa ciljem uspješnog okončanja ovog procesa.

Smatramo da je u ovom trenutku od ključnog značaja da sve aktivnosti kluba budu usmjerene isključivo na ispunjenje zahtjeva i očuvanje stabilnosti i interesa FK Partizan.

Na sva pitanja i teme koje su se pojavile u javnosti u prethodnom periodu, klub će se detaljno i transparentno oglasiti u srijedu po završetku monitoringa, sa ciljem potpunog informisanja javnosti", stoji u saopštenju Partizana.

