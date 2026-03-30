Samo tri tandema prije njih: Jokić i Marej ispisali istoriju

Nikola Jokić i Džamal Marej, košarkaši Denvera, postali su tek četvrti tandem u istoriji NBA lige koji je zabeležio 2.000 međusobnih asistencija.

Tokom proteklog vikenda, tandem Nagetsa postao je tek četvrti dvojac u eri od kako se prati ta statistika (od sezone 1996/97) kojem je taj poduhvat pošao za rukom tokom regularnog dijela sezone.

Prije njih, ovaj podvig ostvarili su samo Toni Parker i Tim Dankan iz San Antonija, Džon Stokton i Karl Meloun iz Jute, kao i tandem Golden Stejt Voriorsa Drejmond Grin i Stef Kari.

Parker i Dankan drže prvo mjesto sa 2,246 asistencija, dok novopridošlice iz Kolorada sada zaostaju 234 asistencija (2,012).

Njih dvojica se ove sezone nalaze u Top 6 po ukupnom broju asistencija. Marej je na šestom mjestu sa 487, dok je Jokić prvi sa 628. Tim tempom, uz pretpostavku izostanka povreda, nema sumnje da bi mogli da obore rekord dua iz Teksasa.

