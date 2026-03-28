Jokić i Dončić pod istragom NBA

Autor:

ATV

28.03.2026

20:26

Лука Дончић и Никола Јокић
Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

NBA liga je pokrenula istragu koja obuhvata i mečeve Nikole Jokića i Luke Dončića.

NBA liga se suočava sa sve većom pažnjom prema takozvanom "tankovanju", strategiji koju koriste timovi bez šansi za plej-of kako bi poboljšali poziciju na draftu.

Cilj ligaša je da identifikuju i sankcionišu pokušaje namjernog gubljenja mečeva, a sada su pod istragom i pojedine utakmice u kojima su učestvovali Nikola Jokić i Luka Dončić.

Jedan od spornijih mečeva bio je duel Denver Nagetsa i Jute Džez.

Denver je u četvrtoj četvrtini napravio seriju od 21:5 i preokrenuo dvocifreni zaostatak, ali je pažnju NBA komisije privukao podatak da dva najefikasnija igrača Jute – Kajl Filipovski i Brajs Sensabo – nisu provela ni sekund na terenu u posljednjih 12 minuta.

Sličan obrazac primjećen je i na meču Lejkersa, gd‌je su Netsi odlučili da četvrtu četvrtinu odigraju bez Nika Klakstona, Zaira Vilijamsa i Nola Klaunija.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

