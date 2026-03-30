Novak Đoković stiže u Zenicu na utakmicu BiH - Italija

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković stići će u Zenicu gdje će uživo posmatrati utakmicu BiH - Italija.
Informacija je potvrđena za portal Kliks iz izvora bliskih Savezu te će srpski teniser u utorak naveče uživo posmatrati utakmicu baraža za Svjetsko prvenstvo.
Podsjetimo, Đoković je na svom Instagramu objavio fotografiju Edina Džeke uz opis "Bravo Edine, bravo BiH”.
Utakmica između BiH i Italije igra se sutra (utorak 20:45) na Bilinom Polju u Zenici.
