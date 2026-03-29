Drama na treningu: Legendarni trener hitno prebačen u bolnicu

Selektor fudbalera Rumunije Mirčea Lučesku hitno je danas prebačen u bolnicu pošto mu je pozlilo tokom treninga, saopštio je Fudbalski savez Rumunije (FSR).

"Rumunski fudbalski savez želi da obavijesti javnost i predstavnike medija o medicinskom incidentu koji se danas dogodio na trening kampu rumunske reprezentacije. Tokom tehničkog sastanka koji je prethodio posljednjem treningu prije odlaska u Slovačku, selektor Lučesku se osjećao loše", stoji u saopštenju FSR.

Ističe se da su članovi medicinskog osoblja reprezentacije odmah preduzeli hitne mjere, pružajući mu prvu pomoć na licu mjesta.

"Poslije poziva službi hitne pomoći, dvije ekipe su hitno otišle u trening bazu. Brza intervencija medicinskog osoblja omogućila je brzu stabilizaciju selektora. Trenutno je stanje trenera stabilno. Međutim, prema važećim medicinskim protokolima i kako bi se eliminisao svaki rizik, Lučesku je prevezen u bolnicu radi temeljnih istraga i specijalizovanog praćenja. Vratićemo se sa dodatnim detaljima kad se pojave nove informacije", zaključuju iz FSR.

Lučesku (80) se 2024. godine vratio na mjesto selektora Rumunije. Državni tim je već vodio od 191. do 1986. U prebogatoj trenerskoj karijeri je između ostalih klubova vodio i Inter, Dinamo Kijev, Galatasaraj, Bešiktaš, Zenit i Šahtjor iz Donjecka, prenosi tan‌jug.