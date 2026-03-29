Drama na treningu: Legendarni trener hitno prebačen u bolnicu

ATV

29.03.2026

12:01

Мирчеа Луческу хитно пребачен у болницу
Foto: Tanjug/AP

Selektor fudbalera Rumunije Mirčea Lučesku hitno je danas prebačen u bolnicu pošto mu je pozlilo tokom treninga, saopštio je Fudbalski savez Rumunije (FSR).

"Rumunski fudbalski savez želi da obavijesti javnost i predstavnike medija o medicinskom incidentu koji se danas dogodio na trening kampu rumunske reprezentacije. Tokom tehničkog sastanka koji je prethodio posljednjem treningu prije odlaska u Slovačku, selektor Lučesku se osjećao loše", stoji u saopštenju FSR.

Ističe se da su članovi medicinskog osoblja reprezentacije odmah preduzeli hitne mjere, pružajući mu prvu pomoć na licu mjesta.

Удес на брзој цести

Hronika

Banjalučanin poginuo u saobraćajnoj nesreći, oglasilo se OJT

"Poslije poziva službi hitne pomoći, dvije ekipe su hitno otišle u trening bazu. Brza intervencija medicinskog osoblja omogućila je brzu stabilizaciju selektora. Trenutno je stanje trenera stabilno. Međutim, prema važećim medicinskim protokolima i kako bi se eliminisao svaki rizik, Lučesku je prevezen u bolnicu radi temeljnih istraga i specijalizovanog praćenja. Vratićemo se sa dodatnim detaljima kad se pojave nove informacije", zaključuju iz FSR.

Lučesku (80) se 2024. godine vratio na mjesto selektora Rumunije. Državni tim je već vodio od 191. do 1986. U prebogatoj trenerskoj karijeri je između ostalih klubova vodio i Inter, Dinamo Kijev, Galatasaraj, Bešiktaš, Zenit i Šahtjor iz Donjecka, prenosi tan‌jug.

Mirčea Lučesku

Više iz rubrike

Fudbalska lopta

Fudbal

Tragedija na stadionu koji otvara naredno SP, poginuo navijač

4 h

0
Кореографија Делија на утакмици Звезда - Лил

Fudbal

Poznati političar snažno udario na UEFA zbog Zvezde

1 d

0
Шпанија - Србија

Fudbal

Srbija nemoćna protiv Španije

1 d

0
Кореографија Делија на утакмици Звезда - Лил

Fudbal

Sveti Simeon ipak nije razlog: Evo zašto je kažnjena Zvezda

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

30

Minić na terenu: Obišao kritična područja u Pelagićevu

14

23

Ko najviše profitira od pomjeranja kazaljki na satu?

14

06

"Vode Srpske": Najkritičnije na rijeci Ukrini, vrh vodenog talasa sutra ujutro

13

58

Mazalica podsjetio Suljagića: Izrael nije podržao njemačku rezoluciju o "genocidu u Srebrenici"

13

53

Prva fotografija Branka Babića iz bolnice

