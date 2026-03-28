Poznati političar snažno udario na UEFA zbog Zvezde

Kazna koju je UEFA odrezala Crvenoj zvezdi u iznosu od 95.500 evra podigla je ogromnu prašinu u evropskoj sportskoj javnosti, a neočekivana, ali brutalno direktna podrška crveno-bijelima stigla je iz Njemačke.

Tomas Marijuš Frelis, poslanik u Evropskom parlamentu ispred partije Alternativa za Njemačku (AfD), javno je stao u zaštitu srpskog šampiona i navijača kritikujući dvostruke aršine evropske kuće fudbala.

Fudbal Sveti Simeon ipak nije razlog: Evo zašto je kažnjena Zvezda

Frelis, koji je i sam bio fudbaler (nastupao za Hamburg u četvrtom rangu Njemačke, a 2006. godine bio u U18 reprezentaciji Poljske zajedno sa čuvenim Robertom Levandovskim), nije birao riječi.

"Sama UEFA je proaktivno promovisala pokret 'Životi crnaca su važni' (BLM) i propagandu u duginim bojama, ali hrišćanske poruke mogu rezultirati kaznama od oko 100.000 evra. Satanski", napisao je Frelis na društvenim mrežama, očigledno aludirajući na koreografiju Delija.

Den Black-Lives-Matter-Kult und die Regenbogenpropaganda hat die UEFA selbst proaktiv gefördert, aber für christliche Botschaften gibt’s Geldstrafen von rund 100.000 Euro. Satanisch. https://t.co/cUDB0ShjQh — Tomasz Froelich (@TomaszFroelich) March 27, 2026

Podsjetimo, UEFA je kaznila Zvezdu sa ukupno 95.500 evra. Od tog iznosa, 40.000 evra se odnosi na "prenošenje poruke neprikladne za sportski događaj" i nanošenje sramote fudbalu.

Upravo ovdje nastaje i "rat" informacijama. Španski list "Mundo Deportivo" objavio je tekst u kojem se tvrdi da je Zvezda drakonski kažnjena upravo zbog koreografije na kojoj je bio lik Svetog Simeona (Stefana Nemanje) uz natpis: "Neka nas naša vjera vodi do pobjede". Španci ističu da je UEFA ovu vjersku poruku ocijenila kao provokativnu i neprikladnu.

Košarka Nova noć, nova dominacija Nikole Jokića - VIDEO

Sa druge strane, iz tabora srpskog šampiona stigla je drugačija tvrdnja. Iz Crvene zvezde navode da koreografija sa svecem nije razlog kazne, već da su sankcije uslijedile zbog korišćenja pirotehnike, zakrčenih prolaza na tribinama i drugih tehničkih propusta.

Ipak, u javnosti i na društvenim mrežama dominiraju komentari koji se oslanjaju na pisanje Španaca, uz ocjenu da je sramotno što hrišćanski simboli nekome smetaju, prenosi "Telegraf".