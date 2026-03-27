Srbija nemoćna protiv Španije

Foto: Tanjug/AP/Albert Saiz

Fudbalska reprezentacija Srbije okrenula je nekoliko novih listova, ali ipak nije u prijateljskom meču uspjela da se bolje suprotstavi šampionu Evrope, selekciji Španije koja je u Viljarealu pred punim Madrigalom slavila sa 3:0.

Crvena furija je golovima Mikela Ojarzabala u prvom poluvremenu, u 16. i 43. minutu, te Viktora Munjoza u 72. minutu cementirala priču i zadovoljila se povremenim stezanjima obruča bez velikog učinka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.