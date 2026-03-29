Tragedija na stadionu koji otvara naredno SP, poginuo navijač

29.03.2026

10:22

Foto: Tanjug/AP

Velika tragedija dolazi iz Meksika gdje je lokalna policija objavila da je jedan muškarac poginuo uoči utakmice između Meksika i Portugala.

Naime, prema navodima tamošnjih medija, muškarac je poginuo nakon što je pao sa spoljašnje strane nedovršenog stadiona "Banorte" koji bi trebalo da otvori naredno Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se igra u junu i julu ove godine.

Kako navode tamošnji mediji, muškarac je bio pod dejstvom alkohola i želio je da skoči sa drugog na prvi nivo loža. Tom prilikom došlo je do tragičnog ishoda i konstatovana je smrt.

Treba istaći da stadion, nekada pod nazivom "Azteka" nije još u potpunosti završen i pripremljen za utakmice koje slijede na Svetskom prvenstvu. Hitna pomoć brzo se pojavila na mjestu gde je čovjek pao, ali njemu nije bilo pomoći.

Utakmica između Meksika i Portugala odigrana je bez golova, prenosi Telegraf.

