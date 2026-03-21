ABA liga promijenila sudiju za vječiti derbi

21.03.2026

15:26

Na insistiranje predsjednika Partizana Ostoje Mijailovića, promenjen je sudija za večiti derbi.

Tako na terenu u nedelju nećemo gledati sudiju Vladimira Tomića, koji je sklonjen iz trojke koja će dijeliti pravdu na utakmici između Crvene zvezde i Partizana u sklopu četvrtog kola ABA lige.

Do promjene je stiglo na insistiranje predsjednika crno-bijelih Ostoje Mijailovića, zbog navijačke prošlosti sudije Tomića, saznaje Mocart sport.

U tom slučaju sudije Sašo Pukl i Sašo Petek će dobiti novog kolegu, koji će činiti sudijsku trojku na duelu u Beogradskoj areni u nedelju uveče.

Partizan pred prvi večiti derbi u ABA ligi zauzima prvo mesto u šampionskom delu tabele sa čak četiri pobjede više od Crvene zvezde.

Više iz rubrike

Партизан срушио Хапоел, ново чудо од дјетета убацило 38 поена за црно-бијеле

Košarka

Partizan srušio Hapoel, novo čudo od djeteta ubacilo 38 poena za crno-bijele

4 h

0
Никола Топић и Оклахома не иду код Доналда Трампа у Бијелу кућу

Košarka

Nikola Topić i Oklahoma ne idu kod Donalda Trampa u Bijelu kuću

5 h

0
Кошаркаш Никола Јокић на мечу на Торонтом у НБА лиги

Košarka

U "sudaru" dva Srbina, slavio Jokić i Denver

9 h

0
Хјустон жали што је довео Дурента?!

Košarka

Hjuston žali što je doveo Durenta?!

1 d

0
Amerika uvela sankcije slovenačkoj firmi

Krađa podataka Telekoma: Haker lociran u inostranstvu, očekuje se brzo privođenje

Ako i dalje pišete spisak na papiru, vaš mozak radi drugačije

Oboren još jedan F-16, Iran ne popušta

Putin kleknuo usred ceremonije i iznenadio sve

