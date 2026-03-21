ABA liga promijenila sudiju za vječiti derbi

Na insistiranje predsjednika Partizana Ostoje Mijailovića, promenjen je sudija za večiti derbi.

Tako na terenu u nedelju nećemo gledati sudiju Vladimira Tomića, koji je sklonjen iz trojke koja će dijeliti pravdu na utakmici između Crvene zvezde i Partizana u sklopu četvrtog kola ABA lige.

Do promjene je stiglo na insistiranje predsjednika crno-bijelih Ostoje Mijailovića, zbog navijačke prošlosti sudije Tomića, saznaje Mocart sport.

U tom slučaju sudije Sašo Pukl i Sašo Petek će dobiti novog kolegu, koji će činiti sudijsku trojku na duelu u Beogradskoj areni u nedelju uveče.

Partizan pred prvi večiti derbi u ABA ligi zauzima prvo mesto u šampionskom delu tabele sa čak četiri pobjede više od Crvene zvezde.