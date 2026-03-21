U "sudaru" dva Srbina, slavio Jokić i Denver

ATV

21.03.2026

08:12

Кошаркаш Никола Јокић на мечу на Торонтом у НБА лиги
Foto: Tanjug / AP / David Zalubowski

Nikola Jokić i Denver Nagetsi su pobijedili Toronto, predvođen srpskim stručnjakom Darkom Rajakovićem, rezultatom 121:115.

Košarkaši Denvera morali su se mnogo potruditi da "slome" Toronto, ali su na kraju uspjeli da pobijede na domaćem terenu.

Nikola Jokić je na parketu proveo 37 minuta i za to vrijeme zabilježio je 22 poena, osam skokova i devet asistencija, što su niže brojke nego na koje je srpski as navikao, ali je uprkos tome bio jedan od tri najbolja Nagetsa na ovom meču.

Jokić je takođe imao jednu ukradenu loptu.

Posljednji minuti su bili neizvjesni jer je minut prije kraja rezultat bio izjednačen na 115:115, ali je onda Denver krenuo u seriju od 6:0, koju je započeo Jokić, i pitanje pobjednika je bilo riješeno.

Nakon ove pobjede, Denver je zadržao peto mjesto na tabeli Zapadne konferencije sa skorom od 43 pobjede i 28 poraza. S druge strane, Toronto je peti tim u Istočnoj konferenciji sa skorom od 39 pobjeda i 30 poraza

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

NBA

Nikola Jokić

Darko Rajaković

Pročitajte više

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић додаје лопту нападачу Мемфис Гризлиса Оливије-Максенсу Просперу у првом полувремену НБА кошаркашке утакмице.

Košarka

Memfis slomio Denver: Jokić briljirao u porazu

2 d

0
Владимир Радмановић за АТВ: Никола Јокић је промијенио кошарку

Košarka

Vladimir Radmanović za ATV: Nikola Jokić je promijenio košarku

4 d

0
Лука Дончић и Никола Јокић

Košarka

Dončićev nestvaran šut za pobjedu, Jokić mu prišao odmah nakon meča

6 d

0
Јокић новом монструозном партијом срушио Сан Антонио!

Košarka

Jokić novom monstruoznom partijom srušio San Antonio!

1 sedm

0

Više iz rubrike

Хјустон жали што је довео Дурента?!

Košarka

Hjuston žali što je doveo Durenta?!

20 h

0
Богдан Богдановић

Košarka

Bogdanović na sjajan način iskoristio šansu

1 d

0
Лука Дончић

Košarka

Dončić ubacio 60 poena u NBA ligi

1 d

0
Сјајни Партизан славио у Паризу

Košarka

Sjajni Partizan slavio u Parizu

1 d

0
Upozorenje "Logistike BiH": Ugrožen opstanak transporta

Jedna riječ iz koje je sve jasno: Šta je Dodik poručio Orbanu nakon govora na "CPAC Hungary"

Tramp podržao Orbana na parlamentarnim izborima

Britanci o napadu na vojnu bazu Dijego Garsija

Nikola Topić i Oklahoma ne idu kod Donalda Trampa u Bijelu kuću

