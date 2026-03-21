U "sudaru" dva Srbina, slavio Jokić i Denver

Košarkaši Denvera morali su se mnogo potruditi da "slome" Toronto, ali su na kraju uspjeli da pobijede na domaćem terenu.

Nikola Jokić je na parketu proveo 37 minuta i za to vrijeme zabilježio je 22 poena, osam skokova i devet asistencija, što su niže brojke nego na koje je srpski as navikao, ali je uprkos tome bio jedan od tri najbolja Nagetsa na ovom meču.

Jokić je takođe imao jednu ukradenu loptu.

Posljednji minuti su bili neizvjesni jer je minut prije kraja rezultat bio izjednačen na 115:115, ali je onda Denver krenuo u seriju od 6:0, koju je započeo Jokić, i pitanje pobjednika je bilo riješeno.

Nakon ove pobjede, Denver je zadržao peto mjesto na tabeli Zapadne konferencije sa skorom od 43 pobjede i 28 poraza. S druge strane, Toronto je peti tim u Istočnoj konferenciji sa skorom od 39 pobjeda i 30 poraza