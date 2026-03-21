U "sudaru" dva Srbina, slavio Jokić i Denver

Autor:ATV
21.03.2026
08:12
Komentari:0
Nikola Jokić i Denver Nagetsi su pobijedili Toronto, predvođen srpskim stručnjakom Darkom Rajakovićem, rezultatom 121:115.
Košarkaši Denvera morali su se mnogo potruditi da "slome" Toronto, ali su na kraju uspjeli da pobijede na domaćem terenu.
Nikola Jokić je na parketu proveo 37 minuta i za to vrijeme zabilježio je 22 poena, osam skokova i devet asistencija, što su niže brojke nego na koje je srpski as navikao, ali je uprkos tome bio jedan od tri najbolja Nagetsa na ovom meču.
Jokić je takođe imao jednu ukradenu loptu.
Posljednji minuti su bili neizvjesni jer je minut prije kraja rezultat bio izjednačen na 115:115, ali je onda Denver krenuo u seriju od 6:0, koju je započeo Jokić, i pitanje pobjednika je bilo riješeno.
Nakon ove pobjede, Denver je zadržao peto mjesto na tabeli Zapadne konferencije sa skorom od 43 pobjede i 28 poraza. S druge strane, Toronto je peti tim u Istočnoj konferenciji sa skorom od 39 pobjeda i 30 poraza
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
57
12
52
12
42
12
40
12
34
Trenutno na programu