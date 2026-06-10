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'ParlATVment': Mundijalska groznica

Izvor:

ATV

10.06.2026 17:13
pr id parla
Foto: atv

'ParlATVment' ovog četvrtka Svjetskom prvenstvu u fudbalu.

Prestaju li ratovi kada se planeta pretvara u fudbalsku loptu?

Može li Mundijal biti najbolji ikad kao što je svaki dosad bio?

U novom izdanju sviramo početak najvažnije sporedne stvari na svijetu.

Emisiju uređuje Predrag Ćurković.

‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

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ATV

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Predrag Ćurković

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