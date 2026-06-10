'ParlATVment': Mundijalska groznica

Izvor:
ATV
'ParlATVment' ovog četvrtka Svjetskom prvenstvu u fudbalu.
Prestaju li ratovi kada se planeta pretvara u fudbalsku loptu?
Može li Mundijal biti najbolji ikad kao što je svaki dosad bio?
U novom izdanju sviramo početak najvažnije sporedne stvari na svijetu.
Emisiju uređuje Predrag Ćurković.
‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.
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