'ParlATVment': Mundijalska groznica

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'ParlATVment' ovog četvrtka Svjetskom prvenstvu u fudbalu.

Prestaju li ratovi kada se planeta pretvara u fudbalsku loptu? Može li Mundijal biti najbolji ikad kao što je svaki dosad bio? U novom izdanju sviramo početak najvažnije sporedne stvari na svijetu. Emisiju uređuje Predrag Ćurković. ‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

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