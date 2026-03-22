Katastrofa Partizana, crno-bijeli izgubili nezapamćenom razlikom

ATV

22.03.2026

15:56

Катастрофа Партизана, црно-бијели изгубили незапамћеном разликом
Foto: Pexel/David Eluwole

Mladi košarkaši Partizana doživjeli su pravu katastrofu u utakmici za 3. mjesto na ANGT turniru Evrolige "Marko Ivković" u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić", pošto su poraženi od tima "Next Gen Belgrade" sa čak 48 poena razlike - 93:45.

Rezultat govori apsolutno o svemu. Partizan je uspio da ubaci samo 25 poena u prvom poluvremenu i svega 20 poena u drugom, kada je tim Next Gen uspio da se dodatno razigra i da u pomenutih 20 minuta bude bolji zbirnim rezultatom 53:20.

Zaista je slabo djelovao Partizan, a košarkaši su zbirno uspjeli da sakupe indeks 15. Pritom, čak petorica košarkaša bila su u minusu po učinku na ovom meču. Samo se istakao Lukas Nikola Bojović sa 15 poena, tri skoka, tri ukradene lopte i dva skoka.

Partizan je na ovom meču inače imao čak 29 izgubljenih lopti, dok je ekipa koju sa klupu vodi Doguš Balbaj na drugoj strani stigla do 52 skoka, što je dodatno doprinelo ovom katastrofalnom rezultatu.

Najefikasniji u timu Next Gen bio je Bruno Solano sa 20 poena, dok je Klark Rithauzer dodao jedan manje.

Crno-bijeli tako ovo takmičenje završavaju na četvrtom mjestu, Next Gen tim iz Beograda je treći. U prethodnim mečevima za razigravanje, Makabi je pobijedio Hapoel (70:64) u susretu za sedmo mjesto, Efes je savladao FMP (94:87) za okršaj za peto mjesto.

Finale igraju ekipe Crvene zvezde i francuskog INSEP-a.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Lukas Nikola Bojović

KK Partizan

Košarka

