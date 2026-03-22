Još jedan svevremenski rekord Lebrona Džejmsa

Autor:ATV
22.03.2026
07:52
Komentari:0
Američki košarkaš Lebron Džejms oborio je još jedan rekord NBA lige.
Kralj Džejms" je zaigrao po 1.612. put u meču regularnog dijela.
Dogodilo se to na gostovanju Los Anđeles Lejkersa u Orlandu.
Time je Lebron pretekao Roberta Periša na "vječnoj" listi.
Džejms na prethodnih 1.611 utakmica ima prosjek od 26,8 poena, 7,5 skokova i 7,4 asistencije.
Tokom karijere igrao je za Klivlend, u dva mandata, Majami i LA Lejkerse, čiji je član od 2018. godine.
Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the NBA’s all-time leader in TOTAL GAMES PLAYED! pic.twitter.com/MOxwbcDJw1— NBA (@NBA) March 21, 2026
(b92)
