Još jedan svevremenski rekord Lebrona Džejmsa

Američki košarkaš Lebron Džejms oborio je još jedan rekord NBA lige.

Kralj Džejms" je zaigrao po 1.612. put u meču regularnog dijela.

Dogodilo se to na gostovanju Los Anđeles Lejkersa u Orlandu.

Time je Lebron pretekao Roberta Periša na "vječnoj" listi.

Džejms na prethodnih 1.611 utakmica ima prosjek od 26,8 poena, 7,5 skokova i 7,4 asistencije.

Tokom karijere igrao je za Klivlend, u dva mandata, Majami i LA Lejkerse, čiji je član od 2018. godine.

Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the NBA’s all-time leader in TOTAL GAMES PLAYED! pic.twitter.com/MOxwbcDJw1 — NBA (@NBA) March 21, 2026

