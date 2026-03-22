Još jedan svevremenski rekord Lebrona Džejmsa

ATV

22.03.2026

07:52

Још један свевременски рекорд Леброна Џејмса
Foto: Tanjug/AP/Phelan M. Ebenhack

Američki košarkaš Lebron Džejms oborio je još jedan rekord NBA lige.

Kralj Džejms" je zaigrao po 1.612. put u meču regularnog dijela.

Dogodilo se to na gostovanju Los Anđeles Lejkersa u Orlandu.

Time je Lebron pretekao Roberta Periša na "vječnoj" listi.

Džejms na prethodnih 1.611 utakmica ima prosjek od 26,8 poena, 7,5 skokova i 7,4 asistencije.

Tokom karijere igrao je za Klivlend, u dva mandata, Majami i LA Lejkerse, čiji je član od 2018. godine.

