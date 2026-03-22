Hrvat izveo najbolje zakucavanje u NBA ligi: Niko nije mislio da je sposoban za ovo

Hrvatski košarkaš Karlo Matković (24) izveo je jedan od najboljih poteza tokom noći između subote i nedjelje. Na utakmici Nju Orelansa i Klivlenda, nekadašnji igrače OKK Beograda i Mege izveo je spektakularno zakucavanje, uz okret za pun krug dok se nalazio u vazduhu. Bilo je to početkom posljednje dionice, kada je tim Nju Orleansa koju je na kraju Klivlend uspio da istopi (111:106).

Karlo Matković je meč završio sa šest postignutih poena, dvije ukradene lopte, jednim skokom i jednom blokadom, ali je sve to bacio u drugi plan zakucavanjem. Njegovo čitanje igre, pravovremeni pas saigrača i monstruozan potez pred zakucavanje obilježili su ovaj meč i pokazali da hrvatski košarkaš ima šta da pokaže NBA ligi. Pogledajte njegovo kucanje:

KARLO MATKOVIĆ THROWS DOWN A 360 ALLEY-OOP SLAM 😲 pic.twitter.com/itq2TSmXce — NBA (@NBA) March 22, 2026

Matković je tokom svoje prve sezone u NBA ligi odigrao 42 utakmice za Nju Orleans, dok je tokom tekuće sezone već nastupio na 58 utakmica. Hrvatski košarkaš u tekućoj sezoni prosječno igra 14,5 minuta po meču, a ima 5,6 poena i 3,7 skokova. Brojne su mu lošije nego u prvoj godini, pa mnogi navijači misle da on nema budućnost u timu.

Hrvatski košarkaš Karlo Matković igrao je za zagrebačku Cedevitu, pa za Cedevita Olimpiju iz Ljubljane, a dio karijere proveo je i u Srbiji gdje je bio na pozajmicama u OKK Beogradu i Megi. Draftovan je kao 52. pik 2022. godine, ali se tek dve godine kasnije preselio u SAD. Pored Nju Orleansa igrao je i za njihov razvojni tim.