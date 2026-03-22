"Krstio sam se – Murinen ni ne gleda teren, igra igrice"

Finac nije opravdao očekivanja u prvoj sezoni u evropskoj košarci. Naprotiv, imao je tek epizodnu ulogu među crno-bijelima ove sezone.

Todorić, koji je bio na čelu kluba kada su upisali posljednju pobjedu u na gostovanjima u abaligaškom derbiju, je govorio o mladom košarkašu pred novi okršaj naša dva najveća kluba.

"Ne znam šta mu je obećavano prije dolaska, ali sam u najmanju ruku bio začuđen kad sam pročitao njegovu prvu izjavu da dolazi kako bi mu Partizan bio odskočna daska za koledž. Partizan prolazna stanica sa koledž?! Da li možete da zamislite nekog mladog igrača da slično izjavi u nekom drugom velikom evropskom klubu?", upitao se Todorić u razgovoru za "Meridian Sport".

Utisak mu nije popravljen tokom utakmica kojim je prisustvovao, a na kojima je sjede u neposrednoj blizini Finca...

"Sticajem okolnosti, taj dečko je sjedio pored mene za vrijeme utakmica. Nekoliko puta sam se krstio kad bih primijetio da on uopšte i ne gleda teren. Non-stop je bio na telefonu, igrao igrice... Stvarno ne znam ko je tu pogrešio. Kad je vidio njegov pristup, Penjaroja ga je odmah sklonio ", zaključio je Todorić.