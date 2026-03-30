Sindikat ŽRS: Ako plata ne bude isplaćena sutra, radnici staju sa radom

30.03.2026 16:35

Ukoliko plata za februar u "Željeznicama Republike Srpske" ne bude isplaćena već sutra, 31. marta, moguće je da radnici obustave rad već u srijedu, 1. aprila.

Iz Samostalnog sindikata saobraćajno transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske naveli su da do danas, 30. marta, radnicima "Željeznica" nije isplaćena plata za februar, i podsjetili da zakonski rok za isplatu ističe sutra.

- Posebno ističemo da je riječ o mjesecu u kojem je prevoz robe odvijan uredno i bez zastoja, što znači da su radnici svoj posao pošteno i odgovorno obavili, dok su oni koji su dužni da obezbijede funkcionisanje sistema ponovo zakazali - poručili su iz Sindikata.

Stevanović dao garancije

Podsjetili su da je 16. februara ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Zoran Stevanović, zajedno sa Upravom Željeznica i predstavnicima sindikata, potpisao sporazum i javno garantovao da plate neće kasniti.

- Danas je više nego jasno da je to obećanje prekršeno, a odgovornost za ovakvo stanje više se ne može prikrivati niti prebacivati sa jedne adrese na drugu - poručili su iz Sindikata.

Sindikat poziva Stevanovića da prestane sa praznim obećanjima i da, u skladu sa funkcijom koju obavlja, preuzme punu odgovornost za izgovorenu riječ i potpisani sporazum. Istovremeno, pozivaju Vladu Republike Srpske, kao osnivača i vlasnika "Željeznica", da konačno reaguje i prekine ignorisanje stanja u željeznici i položaja njenih radnika.

- Ne može se tražiti od radnika da nose sistem na svojim leđima, redovno izvršavaju radne zadatke i obezbjeđuju transport, dok se istovremeno njihove plate dovode u pitanje - navode iz Sindikata.

- Nedopustivo je da se sudbina stotina radničkih porodica svodi na iščekivanje da li će nadležni ispuniti ono što je zakonom, moralno i institucionalno obavezan da uradi. Ovdje više nije riječ samo o kašnjenju jedne plate, već o neodgovornosti vlasti, neozbiljnosti institucija i potpunom odsustvu poštovanja prema radniku - poručili su.

Poziv na obustavu rada

Pozvali su sve članove, kao i ostale kolege željezničare, da obustave rad dana 1. aprila ako plata ne bude isplaćena u zakonskom roku.

- Sindikat će stati iza svakog svog člana, pružiti mu punu pravnu i sindikalnu zaštitu, te će istog dana pokrenuti tužbe i krivične prijave protiv odgovornih. Radnici više neće i ne mogu biti taoci tuđih obećanja, političkih kalkulacija i institucionalne nebrige. Ako ministar i Vlada nisu u stanju da obezbijede osnovno pravo radnika – redovnu platu, onda moraju preuzeti punu odgovornost za posledice koje iz takvog odnosa proisteknu – zaključili su u Sindikatu "Željeznica".

(Glas Srpske)

