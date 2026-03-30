Tri najinspirativnije preduzetnice izabrane na događaju "Decenija sigurnosti“ kompanije Euros osiguranja

Povodom obilježavanja 10 godina rada kompanije Euros osiguranje, tokom marta je na tržištu Bosne i Hercegovine trajao konkurs „Decenija sigurnosti: Tvoja priča, naša inspiracija”.

Inicijativa je ciljano podržala žene preduzetnice sa snažnim poslovnim konceptima i inspirativnim pričama.

Poziv za prijavu preduzetnica bio je otvoren od 2. do 22. marta, a veliki broj prijava pokazao je koliko su žene širom BiH spremne da rizikuju, stvaraju i unapređuju svoje poslovne ideje. Nakon zatvaranja poziva i pažljivog ocjenjivanja prijava, žiri je odabrao tri najinspirativnije preduzetnice, čije su priče i vizije ostavile poseban utisak. Finale i svečano proglašenje održali su se u hotelu Jelena u Banjaluci, gdje su pobjednice predstavile svoje biznise. Ovaj konkurs pokrenut je kao dio jubilarnih aktivnosti, a u narednim mjesecima planirane su i dodatne inicijative kojima će se nastaviti podrška lokalnoj zajednici.

Tri najinspirativnije preduzetnice sa kojima slavimo snagu, kreativnost i viziju žena u biznisu su:

Vesna Mojović iz Višegrada – "BOSANCHERO“ Vesna Mojović s.p.

Kreativnost i nasljeđe preneseni iz generacije u generaciju Vesna je pretvorila u autentičan brend. Svaki komad koji stvara nosi priču, emociju i autentičnost, a njen biznis je odraz strasti, hrabrosti i predanosti detaljima. Vesnin rad inspiriše one koji žele unijeti ljepotu i originalnost u svoj svakodnevni život. Njena poruka budućim preduzetnicima: “Budite svoje i dajte sebi šansu. Samo kada izađete iz zone komfora, počinje pravi rast. Volite ono što radite i radite svakog dana sa strašću.”

Milica Jovičić iz Banjaluke – "DIJASPORA SERVIS“ Milica Jovičić s.p.

Milica je iz ličnog iskustva života u dijaspori prepoznala izazove naših ljudi u inostranstvu. Pokrenula je servis koji pruža administrativnu pomoć, brigu o imovini i podršku porodicama u Republici Srpskoj. Njena vizija sigurnosti u poslovanju ogleda se u povjerenju i odgovornosti prema klijentima, a njen rad olakšava svakodnevni život ljudima širom Evrope i svijeta. Poruka koju šalje je „Počnite i prije nego što mislite da ste potpuno spremne. Preduzetništvo je proces učenja kroz praksu. Važno je imati jasnu ideju, vjerovati u svoju viziju i okružiti se ljudima koji vas podržavaju.“

Sabina Softić iz Gračanice – Wedding Studio “MOJE VJENČANjE” vl. Sabina Softić

Sabina je svoju karijeru u računovodstvu zamijenila stvaranjem jedinstvenog brenda za najam vjenčanica i dekoraciju, nudeći klijentima nezaboravno iskustvo. Kroz kombinaciju profesionalizma i kreativnosti, njen studio omogućava mladenkama da na dan vjenčanja dožive magiju koju Sabina gradi sa srcem i strašću. Sabina ističe: “Ne čekajte savršen trenutak. Krenite svjesni izazova, s vjerom da možete izgraditi ne samo posao, nego i najbolju verziju sebe.”

Ove tri preduzetnice svojim radom dokazuju da snaga vizije, posvećenost i autentičnost mogu pretvoriti ideje u poslovne priče koje inspirišu druge da krenu svojim putem baš kao što je to prepoznato kroz projekat “Decenija sigurnosti: Tvoja priča, naša inspiracija”.

Kao priznanje za njihov doprinos i inspiraciju, tri preduzetnice dobile su novčanu nagradu od 1.000 KM za dalji razvoj poslovanja, ali i sistematske preglede, jer zdravlje žena i briga o sebi predstavljaju važan dio sigurnog i uspješnog poslovanja.

U sklopu projekta “Decenija sigurnosti”, tokom mjeseca marta donirana su sredstva Udruženju žena oboljelih od raka dojke “Iskra” u iznosu od 2.000 KM, s ciljem podrške i promocije preventivnih pregleda, te podizanja svijesti o značaju redovnih pregleda.

Ovim gestom, projekat pokazuje da istinska podrška ženama podrazumijeva ulaganje ne samo u njihove poslovne snove, već i u njihovo zdravlje.