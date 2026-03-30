Majstori su sve skuplji: Koliko košta renoviranje stana?

Dok zvanični podaci pokazuju umjeren rast cijena u građevinarstvu, realnost na terenu je potpuno drugačija: majstori su sve skuplji, a njihove usluge sve traženije.

Renoviranje stana u BiH sve češće se pretvara u ozbiljan finansijski izazov, pa mnogi tek kada krenu u radove shvate da su se upustili u mnogo skuplji poduhvat nego što su očekivali.

Prema dostupnim podacima, cijena kompletnog renoviranja, koje uključuje rušenje i izgradnju zidova, nove instalacije, grijanje, podove i krečenje, kreće se između 700 i 1.100 KM po kvadratnom metru. To u praksi znači da je za stan od 65 metara kvadratnih potrebno izdvojiti oko 50.000 KM, a u pojedinim slučajevima i više, u zavisnosti od izbora materijala i izvođača radova.

Kada se uđe u detalje, vidi se gd‌je novac najviše „curi“. Krečenje se kreće od 5 do 6 KM po kvadratu, postavljanje pločica od 20 do 35 KM, dok električni radovi mogu koštati između 500 i 1500 KM.

Ni vodoinstalateri nisu ništa jeftiniji. Za kompletnu zamjenu instalacija u kupatilu cijena se često kreće oko 1.400 KM, dok montaža sanitarija ide dodatnih oko 400 KM.

Kod manjih zahvata cijene su niže, ali se brzo saberu montaža česme može koštati od 50 do 90 KM, a otčepljivanje cijevi oko 80 KM.

Procjene pokazuju da materijal za dvosoban stan danas košta između 30.000 i 60.000 KM, što je i do 70 odsto više nego prije nekoliko godina, kada se isti posao mogao završiti za oko 20.000 do 35.000 KM.

Skriveni troškovi koji “pojedu” budžet

Osim osnovnih radova, često se javljaju i dodatni troškovi koje građani ne planiraju poput odvoza šuta, dodatnog materijala, neplaniranih kvarova, sitnih radova koji se naknadno pojave.

Upravo ovi troškovi često “probiju” planirani budžet i pretvore renoviranje u mnogo veći finansijski izazov.

Nedostatak majstora ključni problem

Sve veći broj kvalifikovanih radnika odlazi u inostranstvo, zbog čega je na domaćem tržištu sve teže pronaći slobodnog majstora.

Osim cijena, problem je i dostupnost. Na pojedine majstore u sezoni čeka se i po nekoliko sedmica, pa čak i mjeseci.

Zbog toga oni koji ostaju imaju više posla nego što mogu stići, često biraju projekte i samim tim diktiraju cijene, piše Aloonline.ba.

Drugim riječima, danas je lakše naći materijal nego slobodnog majstora.

Da cijene ne rastu bez razloga potvrđuju i oni koji se godinama bave građevinom.

Jedan banjalučki majstor, koji već duže vrijeme radi na renoviranju stanova, kaže da je situacija na tržištu potpuno drugačija nego prije nekoliko godina.

“Prije si morao tražiti posao, sad posao traži tebe. Ne možeš sve stići koliko ima poziva, ljudi čekaju po mjesec dana da dođu na red”, priča ovaj majstor.

Kako navodi, najveći problem je nedostatak radne snage, ali i sve veći troškovi.

“Nije samo da smo mi digli cijene, sve je poskupilo, i materijal i gorivo. A radnika nema. Mladi neće da rade ovaj posao ili odu vani. Zato ti je danas normalno da majstor uzme više nego prije”, kaže on.

Građani nezadovoljni

Da cijene nisu samo brojke na papiru potvrđuju i građani.

Mladi bračni par iz Banjaluke, koji je nedavno krenuo u renoviranje stana, kaže da ih je sve dočekalo nespremne.

“Mi smo mislili, hajde malo da sredimo stan, ništa posebno. Samo kupatilo koštalo je skoro 5.000 maraka. Na kraju smo morali odustati od pola stvari, jer jednostavno ne možemo sve platiti”, navode oni.

Dodaju da su najveće iznenađenje bile upravo cijene rada.

“Materijal i nekako, ali ruke… to je sad najskuplje. Bukvalno moraš dobro razmisliti prije nego što bilo šta počneš”, savjetuje nakon svega ovaj bračni par.