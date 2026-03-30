Podignite dva prsta: Nedim Sladić objavio vijest koju svi čekaju

30.03.2026 10:56

Подигните два прста: Недим Сладић објавио вијест коју сви чекају

Od danas, pa do vikenda, u BiH promjenjivo i svježije vrijeme. Narednih dana očekuje nas nastavak nestabilnog vremena uz čestu pojavu padavina.

U nižim krajevima kiša, dok će u višim područjima povremeno padati susnježica i snijeg, objavljeno je na Fejsbuk stranici Vrijeme u Republici Srpskoj.

илу-новац-29112025

BiH

U petak počinje isplata martovskih penzija

Vjetar slab do umjeren sjeverni, a tokom utorka u Krajini povremeno pojačan i jak.

U Hercegovini bura, koja će u srijedu imati i olujne udare.

Padavina će i dalje biti, ali ne u količinama kao prethodnih dana.

"Dobra vijest – prema trenutnim prognozama, od vikenda, 4. aprila, očekuje nas povratak proljeća, uz više sunca i temperature oko 20 stepeni“, navodi se u objavi.

I poznati meteorolog Nedim Sladić najavljuje skoru promjenu vremena, odnosno, proljepšanje.

"Ko je za malo ljepše vrijeme poslije 6. aprila, neka podigne dva prsta“, objavio je Sladić Na svom profilu.

I ostale prognoze ukazuju na to da uskoro slijedi postepena stabilizacija i jače otopljenje, ali da je razvoj vremena oko sredine mjeseca i dalje sporan.

hitna pomoc

Srbija

Užas na gradilištu: Zemlja zatrpala radnika

"Trenutno stoji signal da nas od 5. aprila očekuje stabilizacija i otopljenje, uz prave proljetne temperature. One bi krajem sledeće sedmice ponegdje mogla dostizati i oko 21 stepen Celzijusa“, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

Više iz rubrike

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Meteorolozi otkrili kada nas očekuje ljepše vrijeme

14 min

0
Патријарх Павле

Društvo

Manje poznati detalji iz života patrijarha Pavla: Imao dvojku iz vjeronauke, radio na građevini

44 min

0
Загађење ваздуха у Бањалуци

Društvo

Vazduh opasan za zdravlje: Gdje je jutros najzagađenije?

44 min

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

2 h

0

Ovo je fatalna plavuša u zagrljaju Darka Lazića

Stručnjaci upozoravaju: Zapadni proizvođači gube trku sa Kinom

U petak počinje isplata martovskih penzija

Meteorolozi otkrili kada nas očekuje ljepše vrijeme

