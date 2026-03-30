Vazduh opasan za zdravlje: Gdje je jutros najzagađenije?

Vazduh je jutros nezdrav u Zenici i može pojačati simptome kod lica sa bolestima srca i disajnih organa, kao i negativne efekte kod ostalog stanovništva, objavljeno je na stranici "Zrak.ekoakcija".

Prema mjerenju u 9.00 časova, u Zenici je indeks kvaliteta vazduha 159, u Visokom 125, Ilijašu 119 i nezdrav je za osjetljive grupe, dok je u većini ostalih gradova kvalitet vazduha umjeren.

U Sarajevu je indeks 89, u Živinicama i Vogošći 82, Kaknju 81, Banjaluci 76, Brodu i Prijedoru 70, Tuzli 66, Jajcu 63 i Hadžićima 61.

Osobama sa plućnim i srčanim oboljenjima, trudnicama, djeci i starijima preporučuje se da smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, dok se i ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća naprezanja napolju.

Prema skali indeksa, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjeren, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a iznad 300 opasan po zdravlje, piše Srna.