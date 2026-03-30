U Srpskoj rođeno 20 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 20 beba, po 10 djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Istočnom Sarajevu - sedam, potom u Banjaluci četiri, u Prijedoru tri, Doboju dvije, te u Zvorniku, Bijeljini, Nevesinju i Gradišci po jedna.

U Istočnom Sarajevu je rođeno šest djevojčica i dječak, u Banjaluci djevojčica i tri dječaka, u Prijedoru tri dječaka, u Doboju djevojčica i dječak, u Bijeljini i Nevesinju po jedna djevojčica, a u Zvorniku i Gradišci po dječak.

U porodilištima u Foči i Trebinju u posljednja 24 časa nije bilo porođaja.