Šta nam zvijezde danas poručuju?

Ovan

Danas usporite tempo jer bi vas brzopletost mogla dovesti do administrativne greške koju ćete teško ispraviti. U ljubavi vas očekuje mirnije popodne, idealno za zajedničko planiranje vikenda ili putovanja sa voljenom osobom. Slobodni će privući pažnju nekoga iz kruga prijatelja ko je dugo krio simpatije. Pripazite na koljena i zglobove.

Region Zemljotres u Hrvatskoj

Bik

Neočekivana promjena planova na poslu natjeraće vas da pokažete svoju prilagodljivost, što će nadređeni znati da cijene. Emotivno ste stabilni, ali vam je potreban mali znak pažnje od partnera kako biste se osjećali potpuno sigurno. Oni koji su sami mogli bi obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti putem društvenih mreža. Povećajte unos magnezijuma.

Blizanci

Vaša komunikativnost danas dolazi do punog izražaja, pa je idealan trenutak za pregovore o povišici ili novim uslovima rada. U odnosu sa partnerom izbjegavajte sarkazam jer bi vas voljena osoba mogla pogrešno shvatiti. Slobodni će osjetiti leptiriće u stomaku nakon sasvim običnog poslovnog sastanka. Odmarajte oči od ekrana.

Svijet Tutnjava je bila strašna: Snažan zemljotres pogodio Albaniju

Rak

Dan je povoljan za rješavanje stambenih pitanja ili kupovinu sitnica koje će vam uljepšati dom i svakodnevicu. U ljubavi vlada harmonija, a zajednički hobi mogao bi dodatno učvrstiti vašu vezu sa partnerom. Oni koji su sami osjećaju potrebu za flertom i novim poznanstvima na nekom kulturnom događaju. Moguća je prolazna glavobolja.

Lav

Fokusirajte se na timski rad jer ćete danas najbolje rezultate postići kroz saradnju sa kolegama koje obično izbjegavate. Emotivni život donosi iznenađenje u obliku poklona ili romantične poruke koja će vam popraviti raspoloženje. Slobodni su magnetski privlačni i uživaju u komplimentima koje dobijaju sa svih strana. Provjerite pritisak.

Djevica

Danas se oslonite na logiku, a ne na intuiciju, naročito kada su u pitanju finansijska ulaganja ili pozajmice novca. U odnosu sa voljenom osobom nedostaje vam malo više strasti, pa preuzmite inicijativu i organizujte izlazak. Oni koji traže ljubav mogli bi sresti zanimljivu osobu u čekaonici ili tokom obavljanja kupovine. Štedite energiju.

Svijet Kriminalcu iz BiH "tolerisani boravak" produžavan čak 52 puta

Vaga

Izbjegavajte donošenje radikalnih odluka na poslu dok ne prikupite sve potrebne informacije o novom projektu. Emotivno ste veoma osjetljivi, pa vas sitnice koje partner izgovori mogu lako izbaciti iz ravnoteže i uznemiriti. Slobodni će dobiti poziv za kafu od osobe koja im je dugo bila samo poznanik. Unosite više tečnosti.

Škorpija

Vaša upornost se konačno isplaćuje i danas biste mogli dobiti priznanje za posao koji ste završili prije mjesec dana. U ljubavi je vrijeme da pokažete svoju ranjiviju stranu kako biste se dublje povezali sa osobom do koje vam je stalo. Slobodni bi mogli započeti strastvenu avanturu sa nekim koga sretnu u večernjem izlasku. Čuvajte se prehlade.

Gradovi i opštine Krneta: Stanje na području grada Prijedora relativno dobro

Strijelac

Danas je akcenat na obrazovanju i učenju novih vještina koje će vam uskoro biti neophodne za napredovanje u karijeri. U emotivnim odnosima moguća je kraća rasprava oko finansija, ali će se sve brzo riješiti kompromisom. Slobodni uživaju u svojoj slobodi i trenutno ih ne zanima ništa ozbiljno. Više se krećite.

Jarac

Očekujte poziv od osobe sa kojom ste nekada sarađivali, a koja vam sada nudi vrlo primamljiv honorarni angažman. U ljubavi ste rezervisani, što partner može protumačiti kao nezainteresovanost, pa se potrudite da budete otvoreniji. Slobodni će dobiti kompliment od nekoga koga smatraju autoritetom. Prijala bi vam masaža.

Vodolija

Danas završite sve ono što ste odlagali danima kako vam se obaveze ne bi nagomilale pred kraj radne sedmice. Emotivno ste ispunjeni, ali vam je potrebno malo vremena samo za sebe i vaše lične interese. Oni koji su sami mogli bi preko interneta upoznati osobu koja dijeli njihova neobična interesovanja. Smanjite začinjenu hranu.

Svijet Zel upozorava: BiH se pretvara u iranski protektorat

Ribe

Budite oprezni u komunikaciji sa nadređenima i birajte riječi kako ne biste stvorili pogrešnu sliku o svojim namjerama. U ljubavi vas očekuje predivno veče ispunjeno dubokim razgovorima i razumijevanjem sa voljenom osobom. Slobodni maštaju o nekome ko je zauzet, pa bi bilo dobro da se vrate u realnost. Potrebno vam je više sna.